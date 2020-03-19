“العقبة الاقتصادية”: 14 يوما فترة سماح للتجار في ميناء الحاويات

تفريغ باخرة على متنها 3600 حاوية

احمد الرواشدة

العقبة – اعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف احمد بخيت رفع فتره السماح في ميناء الحاويات من 6 ايام الى 14 يوما معفاة من رسوم التخزين، وذلك للتسهيل على التجار ووصول البضائع الي مقاصدها النهائية في أسرع وقت.

واكد بخيت، خلال زيارته اليوم صباحا لميناء حاويات العقبة، ان باخره تحمل على متنها 3600 حاوية تم افراغها على ارصفه الميناء، مشيرا ان الجهات المينائية والبحرية تعمل على تسريع اجراءات خروج الحاويات.

ومن القرارات التي اتخذت الحكومه ايضا لتسهيل عمليه خروج الحاويات باسرع وقت الدفع عن طريق اون لاين وقبول الشيكات خلال المرحله المقبله نتيجه اغلاق البنوك المصرفية.



واشار البخيت ان ميناء الحاويات يعمل بطاقه انتاجية كاملة على مدار 24 ساعة، مؤكدا ان سلسله النقل والتزويد في العقبه تعمل بشكل اعتيادي بدون اي عوائق او تاخير للبضائع، لافتا ان قطاعي التخليص والجمارك تعمل بشكل طبيعي على التخليص على البضائع في الساحه الجمركيه الجنوبيه.

و بدا الطريق الصحراوي الواصل من العقبة الى عمان خالي تماما من سيارات المواطنون وباصات النقل الجماعي في الوقت التي تسير فيه حركة الشحن بشكل طبيعي وانسيابي دون انقطاع خاصة امدادات النفل والغاز والضائع بكافة اشكالها.

والتزم المواطنون بالقرارات الحكومية بعد تفعيل قانون الدفاع، حيث لم يلاحظ وجود سيارات ومواطنون يتنقلون بين المحافظات او القرى القريبة من بعضها.