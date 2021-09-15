“العقبة الخاصة” تخرج الفوج الأول من دورة فني تصفيح السيارات

احمد الرواشدة

العقبة – رعى مفوض الاستثمار وريادة الاعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبدالله ياسين حفل تخريج دورة فني تصفيح السيارات ( تدريع ) الذي نظمته مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص / قسم التدريب بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني / العقبة وتم تسليم الشهادات المعتمده بمجال تصفيح السيارات للمتدربين في الحفل.

وقال مدير مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص رائد العيسلي، ان هذا البرنامج يأتي بالتنسيق مع شركات ومصانع تصفيح السيارات الموجودة في المنطقة من خلال تصميم برنامج تدريبي متخصص وضمن اعلى المواصفات الفنية والمهنية في تصفيح السيارات، لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة وحسب متطلبات سوق العمل من اجل احلالها بديلاً للعمالة الوافدة.

واضاف العسيلي انه هذا البرنامج تضمن 25 ساعه تدريبيه باللغه الانجليزيه من اجل تمكين المتدربين للتواصل مع الخبراء والفنيين الاجانب في بيئة العمل,مشيراً انه تم تدريب 12 باحث عن عمل يملكون المؤهلات والكفاءات لدخول هذه الدورة التدريبية وذلك تمهيداً لتوظيفهم في شركات ومصانع تصفيح السيارات وسيتم الاستمرار بهذا البرنامج لحين تغطية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في العقبة.

ومن الجدير بالذكر انه تم توظيف ستة متدربين في مصنعين لتصفيح السيارات مباشرة بعد انتهاء الدورة وتم تحديد مقابلات للتوظيف مع بقية المتدربين لعدد من مصانع تصفيح السيارات في العقبة .