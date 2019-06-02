العقبة الخاصة تضع خطة متكاملة لاستقبال العيد

العقبة- انهت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة استعداداتها لاستقبال الزوار في عطلة عيد الفطر السعيد، ضمن خطة متكاملة اعدتها السلطة بمشاركة القطاعين العام والخاص في المدينة.

وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف بخيت: إن الخطة تتضمن المحاور الخدماتية في القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية من خلال توفير كوادر لخدمة الشواطئ والساحات وأماكن الترفيه وتشغيل المرافق والمتنزهات العامة ومراقبة النشاطات الفنية والترويحية في محافظة العقبة.

وأضاف أن كوادر الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة ستراقب أسواق المواد الغذائية والمطاعم والمنشآت الغذائية من خلال فرق التفتيش الغذائي التي تعمل على مدار الساعة.

وبين ان شركة ميناء حاويات العقبة ودائرة جمارك العقبة ومؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الزراعة ودائرة المواصفات والمقاييس ستعمل على مدار الساعة طيلة ايام عيد الفطر باستثناء أول يوم الذي سيتوقف العمل فيه بدءا من الساعة الرابعة صباحاً لغاية الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ووضعت شركة ” اورباسير ” الشركة المعنية بنظافة العقبة خطة شاملة للعمل خلال عطلة العيد من خلال تعزيز كوادرها في مختلف المناطق التي تشهد اكتظاظا، خاصة في منطقة السوق التجاري والمرافق والمتنزهات والشواطئ.

وبين بخيت ان السلطة ستوزع النشرات التوعوية من خلال حملة “اتركها نظيفة” للعام الثاني على مداخل العقبة التي توضح المخالفات لتعليمات السلطة مثل التخييم العشوائي في المناطق العامة والمتنزهات والأرصفة وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

واشار مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي إلى أن السلطة اعدت برنامجا ترفيهيا مجانيا للزوار يقام في مناطق متعددة داخل محافظة العقبة والقرى التابعة لها.

واكد مدير جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار جاهزية فنادق العقبة لاستقبال زوارها خلال عطلة العيد وفق معاملة تفضيلية واسعار مناسبة للجميع وخدمات راقية، مشيرا الى ان الفنادق ما زالت تستقبل الحجوزات من المواطنين.-(بترا)