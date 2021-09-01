“العقبة الخاصة” تطلق حملة “الهوى جنوبي” لتنشيط السياحة

أحمد الرواشدة

العقبة- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق الحملة الوطنية والإقليمية “الهوى جنوبي” لتنشيط السياحة في منطقة المثلث الذهبي.

وتنطلق هذه الحملة ضمن فعاليات برنامج الجنوب الذي سيبدأ مع بداية شهر أيلول وحتى نهاية العام الحالي، بهدف تشجيع السياحة الداخلية والإقليمية مع مراعاة معايير الصحة والسلامة الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، ويتضمن الجدول عدد كبير من الفعاليات المميزة والضخمة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، والتي تتماشى مع مختلف الأذواق من محبي الموسيقى، الرياضة، الفن، الفلكلور الشعبي، الثقافة وغيرها…، حيث ستقام هذه الفعاليات في أماكن متفرقة في وادي رم، البتراء، العقبة وذلك ضمن فعاليات برنامج الجنوب.

وأقيم المؤتمر الصحفي في فندق سنتشري بارك عمان بحضور نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض السياحة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبد الرزاق عربيات تم الإعلان رسمياً عن برنامج الفعاليات وحملة الهوى جنوبي.

وبهذه المناسبة قال شرحبيل ماضي أن المثلث الذهبي في الجنوب من أهم المناطق التي يتم التركيز عليها لما فيها من مناطق سياحية وأثرية تعمل السلطة دوماً على إحياؤها وأضاف: إن الاهتمام الكبير الذي يوليه دوما جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والحكومة الأردنية لهذه المنطقة تدفعنا دوماً إلى التفكير في كل ما يسهم في الترويج لهذه المنطقة، ومن هنا سعينا لإطلاق برنامج فعاليات الجنوب وحملة “الهوى جنوبي” الذي تقوده سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تنشيط السياحة وإحياء المثلث الذهبي الذي أعلن كمنطقة خضراء خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم العمل عليها، وأيضاً لتنشيط حركة العمالة المحلية في تلك المناطق بعد أن توقفت عن العمل نهائياً لفترة طويلة بسبب تداعيات الوضع الوبائي الذي عايشته المملكة خلال الفترة الماضية.

وأشاد ماضي بالدور الكبير للإعلام الأردني بوصفه شريك استيراتيجي في دعم السياحة الأردنية والترويج لها لدعم فعاليات الحملة التي تنطلق مع بداية شهر أيلول وحتى نهاية العام و بهدف تشجيع السياحة الداخلية والاقليمية حيث سيكون جدول الفعاليات متاح لكل افراد الأسرة ويتضمن العديد من البرامج .

كما أكد ماضي على الدور الكبير والشراكة المميزة مع هيئة تنشيط السياحة وقطاع السياحة في العقبة والبتراء ووادي رم وأهمية التعاون لدعم الحملة والترويج لها وتقديم الأسعار المنافسة لكل الزائرين والسياح في الفنادق والمخيمات والمرافق المختلفة في تلك المناطق.

من جهته قال مديرعام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أن هيئة تنشيط السياحة ستقوم بتسويق هذه الحملة التي يأتي الهدف منها الترويج للسياحة الاردنية بشكل عام والمثلث الذهبي بشكل خاص.

وأشار عربيات الى تجربة المنتج السياحي في العقبة ، وقال أيضًا ان هناك توجيه ملكي سامي في التركيز على المثلث الذهبي السياحي لما يملكه من مواقع سياحية كبيرة وغنية ومهمة.

واضاف الدكتور عربيات ان هيئة تنشيط السياحة تمضي على قدم وساق لتحسين التجربة السياحية بشكل مستمر وطموح لدينا ان تعود السياحة المحلية كما كانت وأفضل .

ونوه عربيات أن العقبة تعتبر من المناطق المرغوبة لدى السائحين القادمين من خارج الأردن وأضاف: “ندرك أهمية هذه المنطقة وندرك جيداً اهتمام السائح العربي والأجنبي فيها لذلك حرصنا على تقديم كل الدعم والتعاون لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة لإنجاح البرنامج وتعميمه داخل الأردن وخارجه بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزائرين من خلال برنامج ترويجي ستقوم به الهيئة لغاية التسويق للحملة ولتشجيع الجميع على جعل الجنوب وجهتهم المفضلة خلال الفترة القادمة والاستمتاع بتنوع الفعاليات.

تفاصيل عن الحملة :

خلينا سوى .. نعيش الهوى جنوبي

“الهوى جنوبي” برنامج فعاليات متنوع، يستمر على مدار 4 شهور، يقدم فعاليات وعروض موسيقية، رياضية، ثقافية، وفنية. وذلك في مدن المثلث الذهبي: العقبة، البتراء، وادي رم.

إبتداءً من 1/9/2021 ولغاية 31/12/2021، مقدم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.