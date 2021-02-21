“العقبة الخاصة” تطلق خدمة تصريح العمل الحر للعمالة الوافدة

العقبة- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال شركة العقبة لإدارة وتشغيل المرافق التابعة لها خدمة اصدار تصاريح العمل الحر اعتبارا من بداية 2021 والتي تخول العامل الوافد العمل في عدد من القطاعات تحت مظلة الشركة ككفيل له.

وقال مفوض السياحة والاستثمار في السلطة شرحبيل ماضي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان جزءا من المبالغ المالية المستوفاة من رسوم وبدلات التصاريح يتم تخصيصها لدعم برامج التدريب الذي يفضي الى التشغيل في شركات القطاع الخاص من خلال الاتفاقيات التي تبرم بين السلطة وتلك الشركات والتي غالبا ما توفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

وأضاف ماضي، ان اصدار مثل هذه التصاريح يهدف الى تنظيم سوق العمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحد من المخالفات العمالية خاصة الاتجار بتصاريح العمل والذي يفسر عالميا بأنه اتجار بالبشر ويؤثر سلبا على ترتيب الاردن التنافسي الخاص ببيئة العمل.

وبين ان السلطة تسعى من خلال التشاركية مع القطاع الخاص الى تدريب وتأهيل ابناء المجتمع المحلي في وظائف حسب حاجة سوق العمل ودعم المستثمرين من خلال تقديم جزء من اجور العاملين لمدة تصل الى 6 شهور وفق الاتفاقيات التي تضمن استمرار العمل للمتدربين.

واكد ماضي ان الحصول على التصاريح الحرة من قبل العمالة الوافدة يشهد اقبالا ملحوظا ويساهم في تصويب اوضاع هذه العمالة، والعمل ضمن الأطر التشريعية والقانونية المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة في المملكة.

–(بترا)