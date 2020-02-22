“العقبة الخاصة” تطلق 16 دليلا للخدمات الإلكترونية

العقبة- اطلقت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مجموعة من ادلة الخدمات الالكترونية التي تتضمن وصفا للخدمات التي تقدمها، لتحقيق رضا المتعاملين معها وتحسين مستوى الخدمات ورفع جودتها للمراجعين وفق احدث المعايير وافضل الاساليب المحلية والعالمية.

وقال مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك في السلطة الدكتور محمود خليفات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اطلاق الأدلة جاء التزاما من سياسة السلطة بتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء وبهدف توفير الجهد والمال عليهم واستكمال معاملاتهم بكل يسر وسهولة .

وبين خليفات ان السلطة أطلقت 16 دليلا تتضمن خدمات المجتمع المحلي والمستثمرين والتراخيص والابنية والاراضي والعقارات والتخزين والنقل والبيئة والايرادات الضريبية والدراسات والتخطيط والمختبرات وخدمات المدينة والمتنزه البحري ومحمية وادي رم والتدريب والتشغيل في القطاع الخاص وادارة المناطق والعطاءات الهندسية.

واشاد الاستاذ الدكتور ابراهيم بظاظو من الجامعة الاردنية فرع العقبة بهذه الخطوة الايجابية نحو التحول الالكتروني الذكي في تقديم الخدمات، والذي يعد مقدمة نحو تطبيق مفهوم المدينة الذكية ومفهوم الحكومة الالكترونية المصغرة في المحافظة، مضيفا “هناك فرصة كبيرة لتحويل خدمات المدينة الى تطبيقات ذكيه مقارنة بمدن المملكة الاخرى وذلك لسهولة تجميع البيانات”.

ولفت الى جمود حالي في تقديم الخدمات نتج عن عدم وجود منصة تفاعلية ما بين الموقع والمستخدم سواء كان المستخدم مستثمرا او سائحا او مواطنا اوصانع قرار، مشيرا الى ان ادلة الخدمات يجب ان تتوفر باللغة الانجليزية كونها لغة عالمية وكونها موجهة للسائح والمستثمر الاجنبي ايضا.

وقال الخبير البيئي من الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية محمد طواها ان اطلاق مثل هذه الادلة يسهم بتعريف المواطنين بخدمات السلطة والتسهيل عليهم في الوقت والجهد، والتسهيل على الموظفين داخل السلطة، مشيدا بهذه الخطوة المتقدمة من القائمين عليها .

واضاف ان الادلة المتعلقة بالسياحة والمتنزه البحري والنقل والبيئة ستسهم بتوفير معلومات لكل الباحثين عنها وتيسر لهم الوصول الى غاياتهم في معرفة المميزات التي تمتاز بها مدينة العقبة سواء كانت سياحية او بيئية او بحرية، لافتا الى اهمية تطبيقها على ارض الواقع لتكون العقبة هي المدينة الأولى على مستوى المملكة في هذه الخدمة.

بدورهم، أشاد مواطنون ومستثمرون بهذه الخطوة التي اتخذتها السلطة من اجل التسهيل عليهم وتوفير الخدمات الالكترونية لهم لتكون متاحة ضمن تطبيقات يمكن الدخول اليها من خلال الشبكة العنكبوتية والاطلاع على الخدمات التي تقدمها السلطة والاستفادة منها .

وقالوا ان هذه الخدمة الذكية التي اعلنت عنها السلطة ستساعدهم في انجاز معاملاتهم بوقت قياسي من خلال استخدامهم لمثل هذا التطبيقات الذكية التي ستوفر عليهم الجهد والمال والوقت كما انها تعرفهم بالخدمات التي تقدمها السلطة باسلوب ميسر وسهل ولاسيما فيما يتعلق بالمواقع الأثرية والفنادق ومواقع الغطس والاماكن الترفيهية في المدينة الشاطئية.- (بترا)