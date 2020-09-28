العقبةمحافظات

العقبة الخاصة تعفي مستأجري أملاكها بنسبة 25 بالمئة من قيمة الأجر

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العقبة- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، عن إعفاء مستأجري أملاكها خلال فترة التوقف عن العمل العام الحالي، من 25 بالمئة من قيمة الأجور وإعفاء أي مستأجر بنسبة 25 بالمئة حال تسديده المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية العام الحالي.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة المهندس نايف بخيت إن هذا الإعفاء جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المتضمن منح إعفاء من الغرامات وإعفاء مستأجري أملاك البلديات.

كما أعلنت السلطة عن انتهائها من التحضيرات اللازمة لإطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع بيع أراض سكنية بأسعار مدعومة، والتي سيجري إطلاقها يوم الخميس المقبل على موقع السلطة الرسمي.

ودعت السلطة الراغبين بالاستفادة من المشروع الدخول إلى الموقع والإطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط إلكتروني، مشيرة إلى عرض فيديو تعريفي لاستخدام المنصة وتقديم الطلب أصوليا.–(بترا)

مقالات ذات صلة

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في مادبا

منذ 58 دقيقة
مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي -(أرشيفية)

عودة استقبال مرضى كورونا في مستشفى الملك المؤسس

منذ ساعتين

إغلاق قسم العناية الحثيثة في مستشفى معاذ لإصابة مريض بكورونا

منذ 3 ساعات

“العقبة الخاصة” تعفي مستأجري أملاكها من 25% من الأجور

منذ 4 ساعات
انتخابات 2020
43 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock