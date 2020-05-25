العقبة الخاصة تعلن عن إجراءات وخطة العودة للعمل بعد العيد

العقبة – أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين، خطة عملها وإجراءات العودة الى العمل ضمن الدليل الارشادي وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 4/12/3588 تاريخ 20 ايار 2020 باستئناف كافة الخدمات الرئيسية والثانوية والتي تقدمها السلطة كاملة بعد العيد مباشرة.

وقال أمين عام السلطة مفوض الجمارك والشؤون الادارية الدكتور محمود خليفات في تصريح صحفي ان الخطة تتضمن مراجعة كافة الخدمات التي تقدمها مديريات السلطة لخدمة المواطنين والمستثمرين من خلال تفعيل الخدمات الالكترونية كاملة والمؤتمتة جزئيا واعطائها الاولوية القصوى بالتنسيق مع مديرية انظمة المعلومات في السلطة.

واضاف انه تم اعداد قائمة بالخدمات الالكترونية الكاملة والجزئية والاعلان والترويج لها والتواصل مع متلقي الخدمة عن طريق مختلف الوسائط قبل بداية الدوام الرسمي بالتنسيق مع المركز الاعلامي للسلطة ومديرية انظمة المعلومات ووحدة التطوير المؤسسي.

ولفت الى ان كل مديرية ستقوم بأعداد خطة تبين حجم الموارد البشرية وبرنامج العمل وتوثيقها بالحجم والكيفية التي تضمن تقديم الخدمات على اكمل وجه بما يضمن السلامة العامة وحماية الموظف ومتلقي الخدمة سواء كانت الخدمة بالعمل عن بعد او الحضور مكان العمل وفق النمادج المرسلة اليهم وحسب طبيعة عمل كل مديرية بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية ووحدة التطوير المؤسسي.

وأشار الى انه تم استكمال تجهيز كافة المباني والمرافق والمكاتب بمتطلبات السلامة العامة وفق اشتراطات وزارة الصحة (النظافة والتعقيم وضمان التباعد الجسدي وواقيات الفم والايدي ….الخ) لكل مديرية ووضع لافتات ارشادية على المداخل وحيثما توجب وتعد كل مديرية كشف بالمتطلبات بالتنسيق مع المديرية الإدارية.

وقال انه سيتم التاكيد على التعليمات السابقة التي تتعلق بالسلامة العامة مثل تجنب الاجتماعات العامة والزيارات المكتبية والتواجد في غير مكان العمل وعدم استخدام (او التقليل الى الحد الضروري) من الاجراءات الورقية واستخدام البريد الالكتروني والانظمة المحوسبة بدل ذلك علما بانه سيتم اعادة تفعيل لجنة مراقبة الدوام لعمل جولات تفتيشية (بعد اضافة مندوب من الرقابة الصحية اليها) للتاكد من الالتزام بالاجراءات المطلوبة وتزويد المدير المعني او مفوضه بملاحظاتهم من خلال تقرير عن كل جولة.

وأشار الى ان كل مديرية ستعلن عن حزمة من اجراءات تبسيط العمل بالتعاون مع شركائها تشجع دقة العمل وسرعته والعمل عن بعد مثل(اطالة مدد الرخص / توصيل الخدمة لمتلقيها عن طريق موظفي السلطة او التعاقد مع المؤسسات المتخصصة مثل البريد الاردني/ وتجهيز قاعة اجتماعات عن بعد / خدمة تسجيل الدور /اتفاقيات مع شركاء السلطة لتفعيل دورهم في تبسيط الخدمة.

وفيما يخص دوام الموظفين قال المفوض خليفات انه سيتم التعامل معه وفق تعليمات الخدمة المدنية والدليل الارشادي المشار اليهما اعلاه مع ملاحظة ان السلطة في المستوى الأخير من مراحل العودة الى العمل وان الدوام سيكون اعتياديا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا باستثناء المديريات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك بحيث يتم تقديم كافة الخدمات ويضمن سلامة الموظفين ومتلقي الخدمة واي تعديل يقتضيه طبيعة العمل يتم بتنسيب من المدير المعني وموافقة مفوضه وتوثيقه في خطة المديرية وتزويد مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بنسخة من الخطة.