العقبة: السماح لتجار بكسر الحظر الشامل لتفقد مصالحهم

احمد الرواشدة

العقبة – سمحت الجهات المختصة لتجار في العقبة بكسر حظر التجول الشامل، الذي بدأ منتصف الليلة الماضية ولمدة 24 ساعة، في خطوة جاءت لتمكينهم من تفقد محالهم ومصالحهم التجارية في ظل عاصفة رعدية قوية تتعرض لها المدينة حاليا.

ووافق محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد على السماح لاصحاب المحلات التجارية بالذهاب إلى محلاتهم لتفقدها بسبب العاصفة الرعدية التي تمر بها المدينة في هذه الاثناء.

وقال مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في سلطة العقبة شرحبيل ماضي انه تم الاتفاق بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المحافظ على السماح لأصحاب المحلات والبسطات بالذهاب لمحالهم للتأكد من سلامة محلاتهم وبضائعهم، مؤكدا انه كذلك تم التنسيق مع دوريات الأمن العام والجيش العربي.

وتشهد حاليا مدينة العقبة زخات رعدية على عدد من المناطق .