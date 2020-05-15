السلايدر الرئيسيالعقبةمحافظات

العقبة: السماح لتجار بكسر الحظر الشامل لتفقد مصالحهم

منذ 32 دقيقة
سحب ركامية في سماء العقبة
سماء العقبة ملبدة بالغيوم في ظل العاصفة الرعدية (الغد(

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احمد الرواشدة

العقبة – سمحت الجهات المختصة لتجار في العقبة بكسر حظر التجول الشامل، الذي بدأ منتصف الليلة الماضية ولمدة 24 ساعة، في خطوة جاءت لتمكينهم من تفقد محالهم ومصالحهم التجارية في ظل عاصفة رعدية قوية تتعرض لها المدينة حاليا.

ووافق محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد على السماح لاصحاب المحلات التجارية بالذهاب إلى محلاتهم لتفقدها بسبب العاصفة الرعدية التي تمر بها المدينة في هذه الاثناء.

وقال مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في سلطة العقبة شرحبيل ماضي انه تم الاتفاق بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع  المحافظ على السماح لأصحاب المحلات والبسطات بالذهاب لمحالهم للتأكد من سلامة محلاتهم وبضائعهم، مؤكدا انه كذلك تم التنسيق مع دوريات الأمن العام والجيش العربي.

وتشهد حاليا مدينة العقبة زخات رعدية على عدد من المناطق .

مقالات ذات صلة

وزير الصحة الدكتور سعد جابر

10 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

منذ 50 دقيقة

طلبة أردنيون عالقون في هنغاريا يناشدون إعادتهم لوطنهم

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة - أرشيفية

الطراونة: موقف الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية

منذ ساعة واحدة
أحد المتوفين بكورونا بعد إخراج جثته من مستشفى في نيويورك

“كورونا”.. نيويورك تمدد العزل حتى 13 حزيران

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock