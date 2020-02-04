العقبة.. القبض على مسلح خطير جداً بحقه ٤٧ طلباً امنياً

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية وبعد جمع المعلومات حول احد الأشخاص المطلوبين والمصنف بالخطير جداً والمسلح وبحقه ٤٧ طلباً امنياً ويشكل خطرا على المجتمع المحلي وتحديد مكان تواجده داخل منزل في منطقة الراشدية في محافظة العقبة نفذت مداهمة للمكان وألقت القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي انه ضبط بحوزة المقبوض عليه على سلاح ناري وكمية من الذخيرة ، و ٨ كفوف من مادة الحشيش المخدرة وقطع من ذات المادة معدة للبيع إضافة إلى كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و٥٠٠ حبة مخدرة وبوشر التحقيق معه .

إلى ذلك، دعت مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى نبذ كافة أشكال الجريمة والسلوكيات الخارجة عن القانون، والتبليغ عنها، خاصة فيما تتعلق بترويج المواد المخدرة وحيازتها، لما لها من أثر سلبي ومدمر على المجتمع.