العقبة: القطاعات التجارية والاقتصادية تؤكد رفضها لانتقاص حقوق الشعب الفلسطيني

احمد الرواشدة

العقبة – قال العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن ، رئيس غرفة تجارة العقبة إن فلسطين ستبقي فلسطين وعاصمتها القدس العربية الى الابد رغم كل محاولات النيل من هذه الثوابت، مؤكدا ان الخطة الاميركية للسلام، تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وابتلاع مدينة القدس والقفز على قضية اللاجئين وحق العودة وفرض السيادة الاسرائيلية على غور الأردن.

واضاف الكباريتي ان ما يسمى “صفقة القرن”، لن يقبلها القطاع الاقتصادي كونها تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدا ان اي خطط تتحدث عن السلام يجب ان لا تنتقص من حق الشعب الفلسطيني على ارضه المحتلة وتثبيت سلطات الاحتلال على حسابه ومكافأتها.

وشدد العين الكباريتي ان القطاع التجاري يقف في خندق الوطن وخلف قيادته الهاشمية الحكيمة ومواقفها الوطنية والداعمة باستمرار لحقوق الشعب الفلسطيني، وسيبقي مبدأها ثابتاً ومساندا للوصاية الهاشمية على المقدسات والدفاع عن مبادىء الأردن التاريخية المستندة إلى روح الثورة العربية الكبرى.