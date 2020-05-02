العقبة: القطاعات السياحية تناقش تداعيات أزمة كورونا وآليات العودة

احمد الرواشدة

العقبة – ناقشت القطاعات السياحية في العقبة تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي واليات العودة التدريجية لما بعد انتهاء ازمة الفايروس والذي اوقف جميع النشاطات السياحية في العالم.

وبحث ممثلي القطاع السياحي في اجتماع باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد برأسة مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في سلطة العقبة شرحبيل ماضي وحضور مساعد الأمين العام لوزاره السياحه ومدير سياحه محافظه العقبة سبل انعاش القطاع السياحي في العقبة بعد انتهاء ازمة كورونا .

واكد الحضور ان الاردن اولى الدول العربية التي انخفض فيها عدد الاصابات وارتفع فيها المتعافون وهذا ما يؤكد للعالم ان الاردن قادر على تخطي الازمة بكل احترافية خاصة بعد السيطرة المطلقة ع الوباء في عدد من للمحافظات.

واشار المجتمعون ان هذه المعطيات اشارات ايجابية بان يكون الاردن اولى الدول العربية ان لم تكن العالمية المتعافية بالنسبة للقطاع السياحي، بالرغم ان القطاع السياحي بالعالم هو اول المتضررين من جائحة كورورنا واخر المتعافين.

وبين مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي ان العقبة ضربت اروع الامثلة بالتعامل مع جائحة وكورونا وتطبيقها للاجراءات والتعليمات التي صدرت عن مركز ادارة الازمات ووعي المواطنون وتعاونهم للحفاظ على سلامتهم، مؤكدا ان العقبة تتمتع بحضور محلي وعربي وعالمي واسع بخلوها من مرض كورونا، وهي المدينة السياحة العربية الوحيدة التي لم يتم تستجيل اي اصابة.

وبين ماضي ان السلطة الخاصة بالتعاون مع شركائها ماضية في خططتها وبرامجها السياحية العالمية حال انتهاء وباء كورونا، مؤكدا ان السياحة الداخلية هي الفرصة الوحيدة حاليا بعد توصيات الجهات ذات العلاقة لتعويض لو جزء قليل عن السياحة الوافدة، مبيا ان السلطة تدرس انعاشها بطرق غير تقليدية.

وبالرغم ان السياحة الوافد توقفت ولن تعود الا بعد شهر تشرين اول المقبل حسب منظمة السياحة العالمية الا ان السياحة الداخلية ستعوض بما نسبته ١٠-٢٠% لحين السيطرة على جائحة كورونا عالميا.

وأشار ماضي، ان السلطة ومنذ توقف القطاع السياحي عملت على الترويج الإلكتروني للعقبة، بالإضافة إلى بث رسائل طمأنة إلى مختلف الأسواق العالمية التي تثق بالمنتج السياحي الأردني.

وبين ماضي أن الضرر المباشر الذي تعرض له قطاع السياحة نتيجة جائحة كورونا، جعله من بين أكثر القطاعات تضررا في المملكة والعالم، مؤكدا ان السلطة وضعت خططا استراتيجية لإعادة الحياة للقطاع السياحي حال انحسار الفيروس.

وأشار إلى أن الأردن ضرب نموذجا يحتذى واشادة دولية واسعة بإجراءات مكافحة وحصر الفيروس وتطبيق إجراءات السلامة الصحية العامة في جميع مرافق القطاعات الخاصة والعامة.

وأشار ماضي إلى أن ” كورونا” أكبر ترويج سياحي للمملكة، لا سيما مع نظرة العالم إلى وضع الأردن واجراءاته التي تدرس في جميع انحاء العالم، مبينا أن السلطة أخذت على عاتقها منذ بدء فرض حظر التجول بالترويج الإلكتروني من خلال كوادرها من المنزل عن المنتج السياحي في العقبة والأردن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق السياحية وصيانتها بشكل مريح لتكون جاهزة لاستقبال سياح وزوار العقبة من كافة دول العالم.

من جهته قال مساعد امين عام وزارة السياحة الدكتور علي العجارمة ان الوزارة عملت على بعض الإجراءات التي تنسجم مع إجراءات الحكومة، مؤكدا انه جرى عقد اجتماعات للمجلس الوطني للسياحة ورؤساء الجمعيات السياحية لوضع الاحتمالات التي يمكن ان تستمر عليها هذه الأزمة لمدة شهرين الى ستة أشهر حتى تكون السيناريوهات جاهزة وواضحة، وكان السيناريو الاول حول تداعيات هذا الظرف على القطاع السياحي من خلال محورين أساسيين: اولهما، المحافظة على العمالة في القطاع السياحي، وثانيهما توفير السيولة للمنشآت السياحية حتى تتجاوز هذه المرحلة التي لا يوجد فيها إيرادات حتى يتمكن قطاع السياحة من استعادة عافيته ومساهمته الفاعلة بالاقتصاد الوطني، مبينا انه يجب أن يكون هناك خطط واضحة تكون واقعية وتأخذ بعين الاعتبار جميع القيود والمحددات ،وان معظم المتطلبات لجميع المنشآت والمهن السياحية متشابهه نوعا ما ، ولا بد من اتخاذ خطوات مدروسة وجريئة تضمن استمرارية واستدامة القطاع ،حتى بعد انتهاء الازمة لكي يكون القطاع السياحي فعال ومحرك للاقتصاد الوطني مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة قد تعمل قبل ازمة وباء كورونا على اطلاق برنامج “أردننا جنة” لفترة الربيع ،لكن الان تحول اسمه إلى “أردننا بخير” بسبب الوباء وذلك بغرض بث الروح المعنوية العالية ،والتأكيد على ان الاردن بخير وقادر على تخطي جميع التحديات.

وبينت ان برنامج “اردننا جنة” بات جاهزا، لكن هناك فرصة اليوم لتطويره ووضعه في قالب جديد ،بالتعاون مع جميع المطاعم والفنادق والمخيمات السياحية ،لكي يتم توسيعه وتعميقه وتكثيف الدعم والمخصصات التي رصدت للبرنامج للاستثمار بالسياحة الداخلية بطريقة مختلفة.