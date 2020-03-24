العقبة: بدء توزيع الخبز والماء والغاز

العقبة- بدأت في مدينة العقبة صباح اليوم الثلاثاء عملية توزيع الخبز والمياه والغاز على السكان، بإشراف محافظ العقبة غسان الكايد ومسؤولين حكوميين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وكوادر من مديرية الأمن العام، تنفيذا للقرارات الحكومية الرامية الى الحفاظ على سلامة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد محافظ العقبة غسان الكايد انه تم تقسيم المدينة إلى 12 منطقة توزيع، اضافة إلى لوائي القويرة ووادي عربة، مشيرا إلى أن عملية التوزيع بدأت من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الرابعة مساء وعلى مدار 3 أيام .

وبين أن التوزيع يتم وفق آلية محددة بواقع كيس بوزن 3 كلغم لكل عائلة، كما يتم توزيع مياه شرب من مختلف الاحجام وتبديل اسطوانات الغاز لمن يرغب.

ولفت إلى أن 120 مركبة تقوم على توزيع الخبز والمياه، في القويرة ووادي عربة ويتم بتشاركية كاملة بين مؤسسات الدولة المختلفة، خدمة للمواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح ان التجمع الأول يشمل أحياء الوحدات الشرقية والغربية والسكنية الثامنة والسادسة والثالثة والعالمية والجمعية والسابعة، ويبدأ التوزيع في هذه الأحياء من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا .

واضاف ان التجمع الثاني يشمل أحياء الرمال والمحدود والخامسة والرابعة واسكان الجيش والشعبية والنخيل ويبدأ التوزيع فيها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، فيما يتضمن التجمع الثالث احياء صلاح الدين والشلالة والبلد القديمة والخزان والتاسعة والكرامة والمعامل والشامية والعاشرة، ويبدأ التوزيع فيها من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الرابعة مساء يوم الثلاثاء .

واشار الى ان مادة الخبز مغلفة بأكياس بلاستيكية، قيمة كل كيس دينار واحد، وباستطاعة كل عائلة التزود بأكثر من كيس، لافتا الى ان التوزيع سيستمر أيضا ليومي الاربعاء والخميس، داعيا الى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من الخبز وذلك لتوفرها يوميا من قبل الجهات المعنية بذلك.

وبين الكايد، انه تم اعتماد خدمة التوصيل المنزلي للصيدليات العاملة في محافظة العقبة، اعتبارا من صباح اليوم، لتأمين العلاجات الطبية وحليب الأطفال الى المواطنين في منازلهم وذلك بهدف تطبيق قرار حظر التجول الذي اتخذته الحكومة مؤخرا .

وتشمل الآلية جميع مناطق المحافظة بما فيها لوائي القويرة ووادي عربة، داعيا المواطنين الى المكوث في منازلهم وطلب علاجاتهم أو حليب أطفالهم الذي ينقصهم هاتفيا لتقوم الصيدليات بتامينها الى منازلهم.-(بترا-أمين المعايطة)