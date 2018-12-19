العقبة: تدريب 300 شاب على مهارات الحياة والانخراط بالعمل – فيديو

احمد الرواشدة

العقبة – يوفر برنامج تمكين اليافعين الذي أطلقته مؤسسة نهر الأردن بالشراكة مع شركة واحة أيلة 28 برنامجا تدريبيا خاصا، يستفيد منها أكثر من 300 شاب و فتاة على مهارات الحياة وخاصة الانخراط في العمل.

ويستهدف البرنامج، الذي سينفذه مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات- التابع لمؤسسة نهر الأردن، الذي سيصمم برنامجاً تدريبياً خاصاً – دمج 300 يافع من الذكور والإناث في العقبة، من الفئة العمرية 12-16 عاماً مع المجتمعات المحيطة بهم في مجالات عدة، منها التمكين والتوعية والحماية والتهيئة للحياة والتعامل مع الآخرين، بالاضافة إلى مجموعة من الآباء والأمهات.

وسيعقد البرنامج 28 ورشة تدريبية، تسعى بهم وتمكّنهم من استيعاب المستجدات والتعامل معها، بما يضمن أساليب حياة فضلى لهم ولأسرهم، وبناء جيل مستقبل واعد، بالاضافة الى شمول البرنامج عددا من الرحلات التعليمية الهادفة.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين إن الدعم الذي تقدّمه” أيلة” لمركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات، ينبع من استراتيجيتها الاجتماعية المتضمنة تمكين مختلف فئات ومؤسسات المجتمع المحلي، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، معرباً عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل مؤسسة نهر الأردن في تنمية قدرات الأردنيين الاقتصادية وتذليل العقبات الاجتماعية والحد منها وصولاً إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويأتي البرنامج بموجب اتفاقية وقتعها شركة واحة أيلة للتطوير ومؤسسة نهر الأردن أمس لدعم برنامج تمكين اليافعين لصالح مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة، حيث وقع الاتفاقية عن شركة واحة أيلة للتطوير مديرها التنفيذي المهندس سهل دودين، وعن مؤسسة نهر الأردن مديرها العام إنعام البريشي، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وكانت “أيلة” قد ساهمت في العام 2011 في إنشاء مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات في العقبة، الذي يعد الحاضنة والبيئة الأنسب، لتنفيذ مثل تلك البرامج، والتي تتوافق مع استراتيجية الشركة التنموية، من خلال تطبيقها لبرنامج المسؤولية الاجتماعية، الى جانب ما تقدمه من تنمية اقتصادية واجتماعية.