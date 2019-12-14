العقبة: تدهور مقطورة فوسفات تغلق الطريق الخلفي 6 ساعات- صور

أحمد الرواشدة

العقبة– اشتكى المئات من سائقي الشاحنات الناقلة والسيارات على الطريق الخلفي من اغلاق الطريق مطولا منذ الساعة السابعة صباحا لغاية كتابة الخبر، نتيجة حادث سير تدهور لشاحنة محملة بمادة الفوسفات وانتظارهم لساعات طويلة.

وبين السائقين ان الطريق الخلفي مغلقة تماما وتتكدس فيه ما يقارب 400 شاحنة وسيارة مما اعاق وصول العاملين الى المراكز الجمركية و الشاحنات لموانئ العقبة المختلفة، في ظل غياب تنظيم بين المؤسسات المعنية في تسريب الشاحنات وتحمليها من الموانئ.

واكد السائق محمد الحويطي ان الجهات المعنية عجزت عن ازالة الشاحنة التي اغلقت الطريق لمدة زادت عن6 ساعات، مشيرا ان مئات الشاحنات تغلق الطريق بالاتجاهين.

وقال مصدر في الدفاع المدني ان حادث تدهور لشاحنة تحمل مادة الفوسفات اغلقت الشارع دون وجود اصابات، في حين تعمل الجهات المعنية على ازالة العوائق تمهيدا لفتح الشارع الحيوي لحركة الشاحنات والسيارات التي تسير على شارع ضيق ويعد دمويا وتكثر عليه حوادث السير.