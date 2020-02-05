العقبة تستضيف بطولة غرب آسيا الثانية للشباب

عمان – الغد – قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إقامة النسخة الثانية من بطولة الشباب تحت 19 عاماً في مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة 17 إلى 26 آذار/ مارس المقبل.

وكان من المقرر أن يستضيف الاتحاد اللبناني البطولة لكنه اعتذر عن عدم إمكانيته لذلك، بسبب الأوضاع الراهنة هناك، ليتصدى اتحاد غرب آسيا بالتالي لتنظيمها عبر كوادره، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني والجهات الرسمية ذات العلاقة في العقبة.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات هي: لبنان، السعودية، العراق، فلسطين، سوريا، البحرين، الإمارات، وسيتم سحب قرعتها يوم 20 شباط/ فبراير الحالي في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان ونقل أحداثها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.

وكشف الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم أن الاتحاد باشر كافة الإجراءات الإدارية والفنية لتنظيم البطولة، كما ثمن دور الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي أكد مساهمته مع اتحاد غرب آسيا بإنجاز العديد من الترتيبات سواءً تلك المتعلقة بحجوازت الملاعب أو تسهيل مهمة تأمين تأشيرات الدخول لوفود المنتخبات المشاركة والتواصل مع الاتحاد الآسيوي لرفع تقارير المباريات من خلاله.

وكانت النسخة الأولى من بطولة الشباب أقيمت صيف العام الماضي 2019 في مدينة الرام الفلسطينية بمشاركة 6 منتخبات: فلسطين، قطر، الأردن، البحرين، العراق والإمارات.