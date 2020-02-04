العقبة تستضيف بطولة غرب آسيا للشباب

عمان- قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إقامة النسخة الثانية من بطولة الشباب تحت سن 19 عاماً في مدينة العقبة خلال الفترة 17 إلى 26 آذار المقبل.

وكان من المقرر أن يستضيف الاتحاد اللبناني البطولة لكنه اعتذر بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان، ليتصدى اتحاد غرب آسيا بالتالي لتنظيمها عبر كوادره، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني والجهات الرسمية ذات العلاقة في العقبة.

ويشارك في البطولة منتخبات: لبنان، السعودية، العراق، فلسطين، سوريا، البحرين، الإمارات، وسيتم سحب قرعتها يوم 20 شباط الحالي بمقر اتحاد غرب آسيا في عمّان، كما سيتم نقل أحداثها على منصات الاتحاد بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام للاتحاد خليل السالم، إن اتحاد غرب آسيا باشر كافة الإجراءات الإدارية والفنية لتنظيم البطولة، كما ثمن دور الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي أكد مساهمته مع اتحاد غرب آسيا بإنجاز العديد من الترتيبات سواءً تلك المتعلقة بحجوازت الملاعب أو تسهيل مهمة تأمين تأشيرات الدخول لوفود المنتخبات المشاركة والتواصل مع الاتحاد الآسيوي لرفع تقارير المباريات من خلاله. – (بترا)