العقبة تستقبل 29 باخرة حبوب العام الماضي

احمد الرواشدة

العقبة- بلغ مجموع بواخر الحبوب القمح والشعير القادمة الى العقبة خلال العام 2021 29 باخرة، منها 15 باخرة قمح محملة بحوالي (884430) طن و 14 باخرة شعير محملة بحوالي (854316) طن ترفد هذه الكميات المخزون الاستراتيجي المساهم في تحقيق الامن الغذائي في المملكة.

وقالت مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور ان قسم الشحن في المديرية يشرف على اتمام معاملات بواخر القمح والشعير بدءا من اخذ العينات وارسالها للجهات المختصة للفحص ولحين الانتهاء من عمليات التفريغ والتخزين التي تتم في الصوامع المخصصة التي بنيت جديدا على ارصفة الميناء الجديد 20 كلم جنوب مدينة العقبة وفق اعلى وافضل المعايير العالمية.

واوضحت ان هناك لجنة عطاءات فنية مختصة في الوزارة تشرف على العطاءات الخاصة بهذه المواد ضمن أدق الشروط والمواصفات.

واشارت البدور ان قسم المراقبة الاسواق نفذ العام الماضي 2021 ومن خلال قسم السجل التجاري العديد من المعاملات متمثلة بتسجيل 485 اسم تجاري و 750 سجل تجاري بالاضافة الى تعديل 418 اسم تجاري و شطب 69 اسم تجاري وتجديد حوالي 27 اسم تجاري.

واضافت البدور ان كمية المواد العلفية المخرجة و المباعة من مراكز الاعلاف المنشرة في المحافظة بلغت 4637 طن من مادة النخالة بالاضافة الى 15046 طن من مادة الشعير، في الوقت الذي تم تصديق 2100 شهادة منشا من قسم التنمية الصناعة واقرار معادلات تصنيع بلغت 6 وتنفيذ 50 زيارة كشف الى مصانع مختلفة في المحافظة مساهمة في تحفيز وتشجيع الاستثمار.