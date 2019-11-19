العقبة تستقبل 3 بواخر على متنها 6 آلاف سائح (فيديو وصور)

أحمد الرواشدة

العقبة- رست على ارصفة موانئ العقبة صباح اليوم ثلاثة بواخر سياحية تحمل على متنها اكثر من 6 آلاف سائح لزيارة اضلاع المثلث الذهبي البتراء وادي رم والعقبة.

وقال مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية شرحبيل ماضي ان هذه السفن تأتي ضمن برنامج الترويج السياحي للعقبة، الذي استقطب هذا العام العشرات من بواخر الركاب العملاقة كون مدينة العقبة تعد من أهم المحطات التي ترسو فيها تلك البواخر السياحية، واصبحت جسرا بحريا للسياحة العالمية، مؤكداً أن السلطة قامت بتوفير جميع الاجراءات التي من شانها تسهيل دخول البواخر وخروجها من والى المملكة واستضافة ركابها.

واكد أن العقبة تشكل اليوم الانموذج المثالي للبيئة الاستثمارية السياحية التجارية النشطة والجاذبة للسياح حيث يعد المثلث الذهبي السياحي من اهم المناطق التي يزورونها خلال فترة توقفهم في العقبة، وذلك من خلال استقبالها بواخر سياحية عالمية تحمل على متنها آلاف السياح.

واشار ماضي الى ان الحركة السياحية في العقبة تشهد نشاطاً سياحياً ملحوظا خلال هذه الفترة من العام، حيث يتوقع ان يصل عدد كبير من السفن السياحية العملاقة خلال الاسابيع القادمة التي تنقل السياح من مختلف الدول الاوروبية ومن اميركا.

واشار ماضي ان عدد السواح لغاية اليوم وصل الى 9700 الف سائح، متوقعا ان يصل لغاية آخر السنة الى اكثر من مليون سائح.