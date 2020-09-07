العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي خلال 3 أيام

العقبة- سجلت مدينة العقبة أعلى حمل كهربائي في تاريخها خلال الأيام الثلاثة الماضية، وصل الى 200 ميغاواط، وذلك لتعرضها لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، بلغت ذروتها السبت الماضي، حيث سجلت المدينة السياحية 48 درجة مئوية.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس خالد الزيدانيين لـ (بترا) اليوم الاثنين، ان مدينة العقبة “القصبة” ارتفع فيها الحمل الكهربائي الى 145 ميغاواط وتوزعت 50 ميغاواط على بقية اطراف المدينة، لافتا الى ان الوضع الطبيعي للأحمال الكهربائية في المدينة يصل الى 75 ميغاواط الا انها ارتفعت اضعاف الرقم وسجلت اكثر من 200 ميغاواط خلال ذروة الموجة الحارة.

وقال الزيدانيين ان القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع الكهربائي 1000 ميغاواط، استهلك منها خلال الموجة الحارة فقط 20 بالمئة، من الطاقة الاستيعابية لنظام الاحمال الكهربائية، موضحا أن 23 محطة رئيسية في العقبة بطول 1000 متر طولي من الكوابل ذات الضغط المتوسط مربوطة بـ 1300 محطة فرعية.

واضاف إن المنظومة الكهربائية في العقبة بأحسن حالاتها، وتصل تكلفتها الى 3,5 مليون دينار، موزعة على 1000 محطة تحويل بين الاحياء السكنية، منها 300 محطة فرعية داخل المصانع والشركات العقارية والاستثمارية والفنادق والقطاعات السياحية.

واوضح أن الاعطال الكهربائية التي حصلت خلال اليومين الماضيين خاصة في ذروة الموجة الحارة، سببها ارتفاع الاحمال الكهربائية وقطع احد الكوابل الرئيسية من قبل احد المقاولين، بالإضافة الى الاعتداء واستجرار التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية في العديد من المناطق، مؤكدا أن الشركة تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لجميع المنازل بوقت قياسي.(بترا)– أمين المعايطة