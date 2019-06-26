العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخها

أحمد الرواشدة

العقبة- بلغ الحِمل الأقصى للنظام الكهربائي في مدينة العقبة ظهر اليوم 166 ميغاواط، وهو رقم لم يسبق أن سجل في تاريخ المدينة من قبل، بحسب مدير شركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس خالد الزيدانيين.

وقال الزيدانيين إن الحمل الكهربائي جاء بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتي وصلت إلى نحو 43-48 درجة مئوية، مؤكداً استعداد الشركة للتعامل مع الأحمال في العقبة، مشيرا إلى أن نظام التوزيع يعمل بكفاءة ولم تسجل أي ملاحظة سوى انقطاعات محدودة، وعملت كوادر وطواقم شركة توزيع الكهرباء في العقبة على معالجته وإصلاحه في وقت قياسي.

وكانت المدينة السياحية قد سجلت منتصف رمضان من العام الحالي اقصى حمل كهربائي بلغ 155 ميغاواط وهو الاعلى منذ بداية العام.