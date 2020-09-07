العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخها وصل إلى 200 ميغاواط

أحمد الرواشدة

العقبة – قال الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس خالد الزيدانيين ان العقبة سجلت اعلى حمل كهربائي في تاريخها وصل الى 200 ميغاواط، خلال موجة الحر التي تضرب مدينة العقبة وبلغت ذروتها السبت الماضي بتسجيل المدينة السياحية 48 درجة مئوية على وجة الارض.

واشار الزيدانيين ان مدينة العقبة ” القصبة” ارتفع فيها الحمل الكهربائي الى 145 ميغاواط وتوزعت 50 ميغاواط على بقية اطراف المدينة، مؤكداً ان الموجة الحارة التي ضربت مدينة العقبة غير مسبوقة على الاحمال الكهربئية وانظمة الشبكة.

وبين الزيدانيين ان الوضع الطبيعي للاحمال الكهربائية في المدينة تصل الى 75 ميغاواط الى انها ارتفعت اضعاف الرقم وسجلت اكثر من 200 ميغاواط خلال ذروة الموجة الحارة، مؤكداً ان القدرة الاستعابية لمحطات الرفع الكهربائي 1000 ميغاواط استهلك منعا خلال الموجة الحارة فقط 20% من الطاقة الاستعابية لنظام الاحمال الكهربائية .

واضاف الزيدانيين ان 23 محطة رئيسية في العقبة بطول 1000 متر طولي من الكوابل ذات الضغط المتوسط مربوطة 1300 محطة فرعية، مؤكداً ان المنظومة الكهربائية في العقبة باحسن حالاتها وتصل تكلفتها الى 3.5 مليون دينار موزعة على 1000 محطة تحويل بين الاحياء السكنية منها 300 محطة فرعية داخل المصانع والشركات العقارية والاستثمارية والفنادق والقطاعات السياحية.

واشار الزيدانيين ان كافة كوادر شركة توزيع الكهرباء في العقبة على قدرة عالية للتعامل مع اي انقطاع او حدوث طارىء لا سمح الله يساندها احدث الاجهزة والمعدات المتوفرة لدى الشركة منها سيارتين لفحص الانقطاعات والاعطال تصل تكلفة كل سيارة الة نصف مليون دينار، مبينا ان مجموع المعدات لدى الشركة في العقبة تقدر قيمتها الفعلية 3.5 مليون دينار من اصل 7 مليون دينار من معدات الشركة في محافظات المملكة.

وبين الزيدانيين ان الاعطال الكهربائية التي حصلت خلال اليومين الماضيين وخاصة في ذروة الموجة الحارة سببها ارتفاع الاحمال الكهربائية وقعط احدى الكوابل الرئيسية من قبل احدى المقاولين بالاضافة الى الاعتداء واستجرار التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة في العديد من المناطق، وقامت الشركة باعادة التيار الكهربائي لجميع المنازل بوقت قياسي.