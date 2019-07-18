العقبة تشغل 1226 شابا في القطاع الخاص

العقبة – شغلت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال النصف الاول من العام الحالي 1226 شابا وشابة في فرص عمل دائمة مشمولة بالضمان الاجتماعي في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك ضمن سياستها الرامية لتشغيل الشباب الاردني في القطاع الخاص في العقبة .

وقال رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف احمد بخيت لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان عدد المتقدمين الكلي لإشغال الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص بلغ 1971 منهم 1646 باحثا عن عمل من محافظة العقبة و325 من محافظات اخرى فيما بلغ عدد المشتغلين من حملة الثانوية العامة وما دون 1084 ومن حملة الدبلوم والبكالوريوس 142 وبلغ عدد المشتغلين من الذكور 898 ومن الاناث 328 .

وبين بخيت، ان الوظائف المتولدة توزعت في القطاع الخاص في العقبة على مختلف القطاعات الاقتصادية تصدرها القطاع الفندقي بنسبة 47 بالمائة حيث وصل عدد المشتغلين في هذا القطاع إلى 307 من الشباب والشابات يليه القطاع الخدمي بنسبة 25 بالمائة حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع 161 موظفا وحل بالمرتبة الثالثة من حيث عدد الوظائف المشغولة قطاع الصناعة بنسبة 18 بالمائة وبواقع 117 موظفا فيما توزعت بقية الوظائف على القطاعات الانشائية والتجارية والصحية .

ولفت الى ان مديرية التدريب والتشغيل في السلطة ومن اجل تهيئة وتدريب وتطوير كفاءات الشباب قبل الالتحاق بالعمل والفرص التشغيلية المتوافرة في القطاع الخاص، قامت بتنفيذ دورات متعددة في مجالات الطعام والشراب شارك فيها 300 شاب وفتاة من ابناء العقبة ودورات في السياحة الالكترونية بمشاركة 30 شابا وشابة ودورات في اللغات الصينية والروسية والانجليزية بمشاركة 300 شاب وشابة ودورة اللحام الاراغون “تحت البحر” بمشاركة 25 شابا ودورة صيانة الاجهزة الخلوية بمشاركة 15 شابا وشابة .

وقال ان السلطة نفذت ايضا برنامج التدريب في بيئة العمل المنتهي بالتوظيف بالتعاون مع 40 منشأة من منشآت القطاع الخاص وتنفيذ دورة الغطس التجاري بمشاركة 35 شابا وبرامج اخصائي السلامة العامة وادارة المستودعات التحق فيها 35 شابا فيما استمرت السلطة بابتعاث الطلبة الناجحين في الثانوية العامة ببرنامج الدبلوم التقني وحسب حاجات السوق لهذا البرنامج ويشارك في هذا البرنامج 150 طالبا وطالبة.

واضاف، انه نظرا لتنامي مصانع المحيكات والخياطة في العقبة الخاصة وحاجة هذه المصانع للأيدي العاملة المدربة جهزت السلطة ثلاثة مشاغل خياطة تدريبية في كل من العقبة والديسة والقويرة ووفرت التدريب لـ 400 فتاة من تلك المناطق، مبينا ان السلطة ابتعثت 10 طلاب الى كلية لومينوس الجامعية المختصة بهذا النوع من التعليم ليكونوا قادرين على اشغال الفرص المجدية التي يوفرها القطاع الفندقي في المنطقة الخاصة وتوفير كفاءات في مجال الفندقة من ابناء العقبة لإشغال الوظائف المتخصصة في مختلف الاعمال الفندقية من طعام وشراب وايواء.

(بترا)