العقبة تشهد انطلاق باها الأردن الدولي وسط إجراءات صحية احترازية

أيمن وجيه الخطيب

عمان – ينطلق باها الأردن الدولي من خلال الحفل الافتتاحي عند الساعة 7:39 مساء اليوم الخميس، في ميناء العقبة، والذي يضم منافسات 3 سباقات هي: “باها الأردن” – الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات القصيرة – الباها، و “باها الأردن – الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع (كوادز) -“فيم باها”، و “باها الأردن” الوطني.

وتقام السباقات من دون جمهور مع تطبيق البروتوكول الصحي في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

ويشارك في فئة السيارات 17 متسابقا، وفي فئة الدراجات يشارك 15 متسابقا، و5 متسابقين في الدراجات النارية رباعية العجلات “كوادز”، وفي الباها الوطني يشارك 6 متسابقين من كل انحاء العالم.

وتبدأ منافسات الباها يوم غد الجمعة، عبر المرحلة الخاصة الأولى (وادي رم) وطولها 210.72 كيلومتر صباحا والمرحلة الخاصة الثانية (الديسي) وطولها 112.90 كيلومتر بعد الظهر. أما يوم السبت، فسوف سيخوض المشاركون مرحلة خاصة صعبة (الصالحية) التي يبلغ طولها 236.06 كيلومتر وتقام شمال مدينة العقبة، ومن ثم يعود المشاركين بعدها مدينة العقبة من أجل حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي عصرا.

وتبلغ المسافة الإجمالية للدراجات والسيارات 888.58 كم، منها 587.61 كم مراحل خاصة 300.97 كم مراحل وصل.

وتبلغ المسافة الإجمالية لرالي باها الأردن الوطني 789.66 كم، ومسافة المراحل الخاصة 485.10 كم، ومسافة مراحل الوصل 304.56 كم.

ويشارك في باها الأردن – الجولة الثاني من بطولة كأس العالم للدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز” “فيم باها”: الإماراتي محمد البلوشي والأردني عبد الله أبو عيشة والسعودي محمد المعيقل والهندية ايشوريا بيساي والكويتية سارة الخريبط والسعوديون عبد الحليم المغيرة وهيثم التويجري ومحمد الخاطر ويوسف الوريني وابراهيم الجارالله وهاني النميصي وعبد المجيد الخليفي وسلطان المسعود وفيصل الصويح وأميت سادوتو وروتيم كوستا والبحريني سلمان الفرحان والبرتغالي باولو اوليفييرا والأردنيان زيد جابر وطلعت جابر.

المشاركون في باها الأردن الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية “فيا باها” هم:

السعوديون ياسر بن سعيدان وملاحه الروسي أليكس كوزميتش، وصالح العبد العالي وملاحه محمد النعيم ومحمد التويجري ومنيف الشمري وملاحه عبد السلام الشمري وعبد العزيز يعيش وملاحه فيصل فتيح ومتعب الشمري وملاحه يزيد التميمي ودانيا عقيل وملاحها الفرنسي ستيفان دوبيل وابراهيم بن سلامه وملاحه عبد المحيا ومشاعل العبيدان وملاحه الأردني موسى جهريان، وصالح السيف وملاحه الاسباني أوريول فيدال والهولندي إريك فان لون وملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاونيه، والفرنسي رونان وملاحه مواطنه جيليس بايلوت والكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري والفرنسي كلود فورنييه وملاحه البولندي سيمون غوسبودارشيك والقطري خليفة العطية والجنوب افريقي توماس بيل وملاحه الاسباني ارماند هيرنانديز.

والمشاركون في باها الأردن الوطني هم: الأردني هيثم العبادي وملاحه مواطنه سيف العبادي والسعودي حمد حربي وملاحه مواطنه وليد الشديوي والفلسطينيون محمد معابدة وملاحه مواطنه يوسف الغويني وجمعة فرعون وملاحه محمد السنا والأردني غيث القبطي وملاحه معاذ العرجا.