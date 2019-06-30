العقبة تطلق أول منصة للتشبيك بين قادة ريادة الأعمال في الأردن وخارجه

أحمد الرواشدة

العقبة- اعلنت شركة تطوير العقبة وiPARK التابعة للجمعية العلمية الملكية والذراع الممكن والداعم للابتكار وريادة الأعمال في الأردن، مؤخرا إطلاق أول منصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للتشبيك بين قادة ريادة الأعمال في المملكة وخارجها ومختلف القطاعات الاستثمارية.

ووقعت كل من شركة تطوير العقبة ممثلة برئيسها التنفيذي، بشار أبو رمان وiPARK ممثلة برئيسها التنفيذي، المهندس عمر حمارنة، خلال ورشة عمل متخصصة بعنوان “الابداع والريادة في العقبة : التحديات والفرص” مذكرة تفاهم بهدف التعاون من أجل إرساء ثقافة ريادة الاعمال في المملكة بشكل عام والعقبة الخاصة بشكل خاص وايجاد بيئة الاعمال الممكنة للابتكار وريادة الأعمال بهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وهدفت الورشة التي التأمت أعمالها في العقبة وشهدت حضورا لافتا من مجموعة مميزة وجادة صناديق التمويل لهذه المبادرة الى ارساء ثقافة ريادة الاعمال في المملكة بشكل عام والعقبة الخاصة بشكل خاص وايجاد بيئة الاعمال الممكنة للابتكار بهدف تعظيم الاثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الدكتور عماد حجازين، نائب رئيس مجلس المفوضين، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنذ انطلاقتها عام 2001، حرصت على تطوير المناخ الاستثماري مؤكداً حرص السلطة على تمكين “الابداع والريادة في العقبة” وعلى ايجاد واستغلال الفرص وتذليل اية عقبات تواجه هذا القطاع. وأشار حجازين الى أهمية اللقاء في التعرف على رياديين من أبناء العقبة والتشبيك بينهم وبين المستثمرين وخلق فرص تكاملية.

من جهته ابرز بشار أبو رمان ما وصلت اليه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ‏جاهزية قطاعية وبالأخص في إطار المنظومة اللوجستية والموانئ وقطاع المنظومة الخدمية وقطاع السياحة والصناعة سواء الصناعات الثقيلة أو الخفيفة وقطاع المنظومة اللوجستية الجوية متمثلة في مطار الملك الحسين الدولي الذي كان لشركة تطوير العقبة الدور الأكبر في تنفيذها وفقا للمخطط الشمولي في المرحلة السابقة ومن تاريخ التأسيس.

واكد عزم شركة تطوير العقبة من خلال هذه المنصة على تجسير الهوة بين القطاعين العام والخاص والتشبيك ما بين منظومة العقبة الخاصة و ‏مجموعة من قياديي العمل الريادي المهتمين بالعقبة.

وقال أبو رمان أن مذكرة التفاهم ترتب على كل من الشركة وiPARK مجموعة من الالتزامات المتبادلة لتعظيم الفائدة من ‏الشركات وقادة الفكر الريادي التي تبنتها iPARK على مر السنوات السابقة وكذلك ما حصدته شركة تطوير العقبة ‏ منذ تأسيسها من شراكات وعلاقات مميزة مع المستثمرين لتكون القوة الجاذبة لنجاح قطاع ريادة الأعمال في العقبة.

كما أكد التزام شركة تطوير العقبة ‏بوضع العقبة على الخارطة المشاريع الريادية لاستقطاب الجهات الممولة وقادة الفكر والإبداع من خلال هذه المنصة لتكون قادرة على النهوض بهذه المنظومة وتصديرها من جنوب المملكة عبر المحافظات إلى شمالها وذلك في ضوء ما تقوم به شركة تطوير العقبة من مشاريع في منطقة الجنوب من صناعات ومنظومة سككية.

وفي السياق أكد عمر حمارنة على التزام iPARK على تجنيد الخبرات المتراكمة على أكثر من ١٥ عام لدعم وتحفيز وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في العقبة وبالشراكة مع شركة تطوير العقبة على بناء منظومة متكاملة لدعم الريادة والرياديين وزيادة فرص نجاحهم.

كما أعلن ليث القاسم، مدير عام الصندوق الاردني للريادة خلال ورشة العمل عن جاهزية الصندوق لتمويل المشاريع مباشرة أو إنشاء صندوق متخصص للعقبة في هذه المرحلة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة لدعم او انشاء المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث ان الصندوق معني بدعم او تأسيس من 4-12 صندوق.

ويشار الى ان هذه الفعالية نظمت بدعم من مشروع مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن (JADE) وهو مشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى دعم وتطوير القطاع الخاص في الأردن.