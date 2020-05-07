العقبة: تعليمات جديدة تشدد شروط دخول سائقي الشحن إلى المدينة

احمد الرواشدة

العقبة – أعلن محافظ العقبة غسان الكايد، في كتاب إلى رئيس سلطة مفوضي منطقة العقبة الافتصادية الخاصة، عن إجراءات احترازية ووقائية جديدة لمكافحة فايروس كورونا المستجد تلزم سائقي الشاحنات وبالتنسيق مع مشغل مشروع الشاحنات (نافذ) بعدة اشتراطات قبل دخول مدينة العقبة.

وأكد الكايد في كتاب خاطب فيه سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات ذات العلاقة على عدم السماح لسائقي الشحن عبر المنافذ الحدودية المختلفة بدخول مدينة العقبة الا بعد فحص pcr يبين فيه خلو السائق من فيروس كورونا بالاضافه الى اثبات خضوع السائق للحجر الصحي باثبات حصوله على تعهد من الحدود مضى عليه فترة 17 يوما أو بيانات دخوله عن طريق جواز السفر.

واشار الكايد انه وفي حال الاشتباه في اي حالة وجود سائق لا يملك ما يبين فحصه بالتنسيق مع صحة محافظه العقبة تزويد المحافظة بالمعلومات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.