العقبة تعيش أفضل مواسمها و100% نسبة حجوزات الفنادق

أحمد الرواشدة

العقبة – تعيش مدينة العقبة الساحلية افضل مواسمها السياحية هذه الاوقات ، حيث توافد عليها اعداد كبيرة من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، إضافة الى الزوار من محافظات المملكة بالتزامن مع عطلية عيد العمال التي اقرتها حكومة الرزاز امس الخميس.

واغلقت فنادق العقبة بمختلف تصينفاتها نسبة حجوزات قاربت على 100% حسب عاملين في القطاع، مؤكدين ان هناك اقبالا كثيفا على حجوزات الفنادق منذ اشهر لحجز غرفة فندقية في هذا الوقت من السنة .

وبين زوار ان العقبة ازدحمت بالزوار الاجانب ومن المحافظات لقضاء العقبة في الفنادق والشقق المفروشة بالاضافة الى التسوق لغاية شهر رمضان المبارك نتيجة التنزيلات الكبيرة على المواد التموينية والالبسة والحلويات التي قامت بها المحال التجارية والمولات .

واكد الناطق الاعلامي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين ان عدد الزوار ارتفع خلال هذه الفترة من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بنسبة أكثر من 20 بالمئة، مشيرا ان فنادق العقبة بكافة تصنيفاتها شهدت نسبة حجوزات زادت عن 95%.

ولفت الى أن العقبة تميزت هذه السنة باستقبال عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات الأوروبية، فضلا عن الأردنيين الذين يفضلون العقبة كواجهة سياحية مميزة تتوافر فيها جميع الخدمات السياحية.

واكد ان العقبة تتمتع بمنتج سياحي فريد عملت السلطة الخاصة على تنويعه في الوقت الذي يفضل الزوار الوصول الى اضلاع المثلث السياحي الذهبي؛ وادي رم والبتراء والعقبة وخاصة في هذه الاوقات من السنة.

واوضح القطامين أن العقبة بانتظار وصول آلاف السياح خلال الاشهر المقبلة ما ينعكس تلقائيا على الحركة التجارية في اسواق العقبة، معتبرا ان الحراك السياحي والتجاري النشط الذي ستشهده العقبة سيسهم إلى حد كبير في إنعاش الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية في المدينة، مشيراً إلى قيام السلطة والجهات المعنية بتوفير كافة المتطلبات الأساسية على الشواطئ والساحات وأماكن الترفيه لخدمة أهالي العقبة وزوارها.

وأكد تجار في المحافظة أن عطلة نهاية الأسبوع في العقبة والتي تزامنت مع عطلية عيد العمال والعطل المسيحية شهدت حراكا تجاريا كبيراً، وأن الأسواق التجارية باتت تعول على عطلة نهاية الأسبوع والمجموعات السياحية التي تعيد إلى المدينة الانتعاش من خلال توافد الزوار.

وتوقع الزوار حركة تجارية نشطة خاصة على المواد التنموينية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين ان جميع التجار والمحلات التجارية قامت بتخفيضات كبيرة وتوفير جميع متطلبات الشهر الفضيل باسعار منخفضة وجودة عالية.