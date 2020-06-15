العقبة: تفريغ 157 الف رأس من الأغنام والعجول

العقبة – تولت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عملية تفريغ عدد من البواخر تحمل نحو 157 الف رأس من الأغنام والعجول وكميات من الأعلاف والنترات والسكر والقمح والذرة ومشتقات نفطية مختلفة.

وقال مدير عام الشركة الكابتن منصور قوقزة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن جميع هذه المستوردات تسهم في رفد مخزون المملكة الاستراتيجي من البضائع، لافتا إلى ان المنظومة المينائية في العقبة تعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتوفير البضائع كافة بحركة انسيابية عبر الميناء الجديد لتصل إلى جميع مدن المملكة.

واشار إلى أن موانئ العقبة تشهد حركة سفن ملحوظة تحمل مخزونا استراتيجيا من المواد الغذائية والصناعية إلى المملكة بعد التخليص عليها جمركيا.

–(بترا)