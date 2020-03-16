العقبة: تفعيل المادة 94 من قانون الأمن لتخصيص موقع لـ”حجر كورونا”

أحمد الرواشدة

العقبة – أكد محافظ العقبة غسان الكايد، أن إجراءات الجهات المعنية وذات الاختصاص في العقبة تعمل وبشكل مستمر ودائم من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا انه تم تفعيل المادة 94 من قانون الأمن العام، والتي تسمح للجهات المختصة بـ”وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى”.

يأتي ذلك في وقت علمت فيه “الغد” أن الجهات المعنية في العقبة، خصصت موقعا لاستخدامه لغايات الحجر الصحي، للأردنيين القادمين إلى العقبة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة العقبة، عقد اجتماعا صباح اليوم لمناقشة استعدادات المدينة في ضوء الحكومة لمنع انتشار “كورونا” في تستعد فيه المحافظة لاستقبال مئات الأردنيين العائدين من مصر.

ولم يكشف الكايد في تصريح لـ”الغد” عن مكان الحجر الصحي للمصابين في حال تم اكتشاف اي منهم في العقبة ولا عن عدد الاسرة مكتفيا بالقول إن “المكان مهيئ تماما وفق اعلى المواصفات الطبية”.

وكان الكايد اكد في اجتماع ضم المجلس التنفيذي وعدد من القطاعات ان كافة الجهات المينائية والبحرية واعمال المناولة تسير وفق انسيابية دون اي عوائق، مشددا ان كافة الاجراءات تخضع لعمليات صحية وسلامة عامة دقيقة.

وبين الكايد ان البضائع تصل الى ميناء العقبة بشكل اعتيادي وحركة الشحن لم تتوقف.