العقبة تكتظ بالسياح.. وترقب وصول 3 بواخر سياحية

أحمد الرواشدة

العقبة- تصل ميناء العقبة يوم غد الخميس ثلاث بواخر سياحية على متنها (2244) سائحا من مختلف الجنسيات لزيارة المدينة ووادي رم والبترا.

وقال مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة العقبة شرحبيل ماضي ان هذه السفن تأتي ضمن برنامج الترويج السياحي للعقبة، الذي استقطب هذا العام العشرات من بواخر الركاب العملاقة، وتعتبر مدينة العقبة السياحية من أهم المحطات التي ترسو فيها تلك البواخر السياحية، حيث أصبحت العقبة جسرا بحريا للسياحة العالمية، مؤكداً أن السلطة قامت بتوفير كافة الاجراءات التي من شانها تسهيل دخول البواخر وخروجهم من والى المملكة واستضافة ركابها.

واكد أن العقبة تشكل اليوم النموذج المثالي للبيئة الاستثمارية السياحية التجارية النشطة والجاذبة للسياح، حيث يعد المثلث الذهبي السياحي من اهم المناطق التي يزورونها خلال فترة توقفهم في العقبة، وذلك من خلال استقبالها بواخر سياحية عالمية تحمل على متنها آلاف السياح.

واشار ماضي إلى أن العقبة تشهد نشاطاً سياحاً واكتظاظ بالسياح خلال هذه الفترة من العام، حيث يتوقع ان يصل عدد كبير من السفن السياحية العملاقة خلال الاسابيع القادمة التي تنقل السياح من مختلف الدول الاوروبية ومن اميركا، متوقعا أن يصل العقبة خلال موسم السياحة القادم 2020 ما مجموعه 100 ألف سائح تقريبا قادمين على متن بواخر سياحية عملاقة.