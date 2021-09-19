العقبة: توقيع اتفاقية لإنشاء محطة سفن سياحية

العقبة – وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، اليوم الأحد، “اتفاقية مبدئية” مع “موانئ أبو ظبي”، لإنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مشروع “مرسى زايد” بالعقبة، هي الأولى لـ “موانئ أبو ظبي” في الأردن والأولى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسة وإنشاء مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية لتصبح العقبة مركزا لجذب المسافرين على متن السفن السياحية التي تؤم منطقة البحر الأحمر.

وجرى توقيع اتفاقية مبدئية أخرى مع موانئ أبو ظبي لتطوير نظام معلومات المنظومة المينائية الإلكترونية وتسهيل التواصل بين جميع مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة “تطوير العقبة”.بترا