العقبة: توقيف شخصين لدعوتهما عبر “فيسبوك” للتجمع

احمد الرواشدة

العقبة – اوقف محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد معلمين اثنين لمخالفتهما قانون الدفاع ساري المفعول.

وقال المحافظ ان أحدهما دعا المواطنين باستخدام خاصية البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للتواجد والتجمع في أحد المحلات التجارية للاستفادة من عرض تجاري، مخالفا بذلك قانون الدفاع الذي يمنع التجمعات.

وأضاف المحافظ ان المعلم الآخر دعا عبر صفحته على “فيسبوك” طلبة للتجمع والحضور إلى منزله لاعطائهم حصصا خاصة في مادة الرياضيات أيضا مخالفا بذلك قانون الدفاع الذي يمنع التجمعات.

وأكد المحافظ انه لن يتهاون مع كل من يخرق القانون وكل من يقدم مصالحه الخاصة على مصلحة الوطن العليا.