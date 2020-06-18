العقبة: حجوزات كاملة لعطلة نهاية الأسبوع

أحمد الرواشدة

العقبة – شهدت مدينة العقبة مع نهاية الاسبوع الحالي نشاطا كبيرا في حركة السياحة الداخلية، مدفوعا بإغلاق الحدود وفك العزل بين المحافظات، اذ سجلت فنادقها من فئة الـ5 نجوم نسبة إشغال وصلت الى

100 %.

يأتي ذلك في وقت حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة صباح امس طائرتان قادمتان من مطار الملكة علياء الدولي، كأول رحلتين سياحيتين داخليتين على متنهما اكثر من 350 زائرا.

وشهد المطار استعدادات لاستقبال الزوار ضمن الاشتراطات الصحية، تمثلت بإجراء فحص الحرارة للقادمين فور وصولهم، ووضع شارات الوقوف والتباعد داخل حرم المطار، بالإضافة إلى وضع معدات تعقيم للركاب وأمتعتهم.

وقال مفوض السياحة في سلطة العقبة شرحبيل ماضي إن الحركة السياحية بدأت تشهد نشاطا كبيرا خلال الأيام الاخيرة، على عكس الاسبوع الماضي، الذي شهد ركودا كبيرا في الحركة، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في باقي فنادق العقبة لتصل إلى 100 % خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن العروض السياحية والمحفزات التي يقوم بها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة السياحية، ستسهم في ازدياد الحركة السياحية في المنطقة.

وقال مدير الحجوزات في احد فنادق العقبة محمد ياسين، ان نسب اشغال الغرف الفندقية بلغت 100 %، خلال عطلة نهاية الاسبوع، مؤكدا ان الفندق شهد اقبالا على الحجوزات.

وأضاف ياسين، ان الحجوزات حاليا تتركز في فنادق 5 نجوم التي يقصدها المواطنون بشكل أكبر، كونها تمتلك أراضي شاطئية.

وقال ماضي إن أول طائرة وصلت لشركة طيران محلية فلاي جوردان، تلتها تباعا طائرة الأردنية للطيران مما يعكس تعافي السياحة الداخلية، بانتظار الحركة الخارجية.

وأكد ماضي، أنّ السلطة أعدت برنامجا حافلا لاستقبال الزوار على مدار الايام المقبلة بالتزامن مع اطلاق “برنامج أردنا جنة أردنا بخير”، كما رفعت من جاهزية كافة كوادرها لتقديم أفضل الخدمات للزوار وافتتحت غرفة عمليات في مركز خدمات المدينة، تعمل على مدار الساعة، لتقديم ما يحتاجه الزوار من خدمات وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها محافظة العقبة.

وقال إن الخطة شملت القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية، بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والأمان للزائر والسائح، مشيرا الى أن تكثيف الرقابة على كافة المطاعم ومحلات الأغذية والمخابز لتوفير مستلزمات الزوار على أكمل وجه وفق الاجراءات الصحية.

وشدد ماضي على ان العقبة الخاصة تفتح صدرها للجميع من خلال تقديمها الخدمة المثلى للمواطن والزائر بكوادر مؤهله ومرحلة جديدة ومتطورة ومنظومة متكاملة تعظم دور ابناء المجتمع المحلي واهالي المنطقة ليكون الجميع شركاء في منظومة العقبة الخاصة المتجددة دائما.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، ان فنادق العقبة سجلت نسبة حجوزات في مختلف تصنيفاتها تفوق الـ85 %، في الوقت الذي اغلقت فنادق 5 نجوم نسبة حجوزات 100 % ووفق الاجراءات الصحية والاحترازية المتبعة، والتي اعدتها السلطة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار بخيت، إلى ان السلطة قامت بتوزيع دليل إرشادي لكافة العاملين في القطاع السياحي والمشغلين وفق تعليمات وزارة الصحة، مؤكدا ان العقبة تستعيد عافيتها بعد ان تم تشغيل القطاع السياحي لاستقبال المواطنين، الذين كانوا يسافرون الى الخارج للسياحة.

وأشار إلى أن العقبة اليوم مؤهلة لتكون قبلة السياحة الداخلية، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من كافة الوزارات وكوادر السلطة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظة، مسجلة تميزا دوليا بذلك، اذ بقيت نظفية من الفيروس مما سينعكس على السياحة العالمية مستقبلا.

وأشار امين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين إلى ان الوزارة اطلقت برنامج أردنا جنة بموسمه الجديد وجاء الانطلاق من العقبة كمرحلة اولى ثم التوجه الى باقي محافظات المملكة، مؤكدا ان كافة المنشآت المشاركة في الموسم السياحي وبرنامج “أردنا جنه” تم التفتيش عليها واعتمادها من قبل لجنة الاوبئة ووزارة السياحة.

وبين حجازين، ان برنامج السياحة الداخلية” أردنا جنة .. أردنا بخير” يوفر المواصلات من جميع أنحاء المملكة لزيارة العقبة بالاضافة الى الطيران وبأسعار معتدلة ومخفضة.