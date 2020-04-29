العقبة: حركة نشطة في الأسواق والتزام بالتباعد

أحمد الرواشدة

العقبة – تشهد أسواق مدينة العقبة حاليا، حركة تجارية نشطة على شراء السلع الغذائية خاصة الرمضانية، بالتزامن مع عودة العمل لباقي القطاعات التجارية الأخرى، لاسيما المطاعم التي تم تمديد عملها للساعة الثامنة مساء.

وأشار تجار، إلى ان السلع الغذائية والاساسية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كبيرة وعند مستويات اسعار مستقرة لأغلب الاصناف، خاصة بضائع شهر رمضان الكريم، في الوقت الذي تسعد فيه محلات الالبسة الاحذية لاستقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم لعيد الفطر السعيد.

وبينوا ان العديد من القطاعات التجارية عادت الى طبيعتها وبانسيابية عالية، دون اي عوائق خاصة منظومة الموانئ التي تشهد حركة نشطة بجميع ارصفتها.

وقال التاجر راشد المصري، ان المدينة تشهد تدفقا هائلا للمركبات والمواطنين وسط استعدادات وقائية وحركة تجارية مراقبة من قبل 48 فريق ضابطة عدلية، لضبط اي مخالقات وممارسات تمس اشتراطات الحظر وللتقيد بالتعليمات التي اصدرتها السلطة لتنظيم عمل القطاعات التجارية، وبشكل خاص المطاعم الشعبية.

وبين ان جميع تجار العقبة يعولون على المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة العامة، والتي تميزت كغيرها بأولى إجراءات تعديل فك الحظر الجزئي.

وأشار التاجر بلال الخضري، ان الحركة التجارية تشهد نشاطا ملموسا في شهر رمضان المبارك، مشيدا باجراءات الحكومة وتمديدها لساعات التجول في العقبة.

واكد ان محلات المواد التموينية في العقبة وفرت جميع اصناف البضائع وبأسعار معقولة وبمخزون سلعي مميز خلال الشهر الفضيل.

وقال التجار محمد عابدين ان البضائع والالبسة الخاصة بعيد الفطر السعيد، متوفرة بالمحلات المختلفة بانتظار عرضها حسب اجراءات الحكومة، إما بالتوصيل المنزلي او البيع المباشر او اي قرار تتخذه الحكومة.

وبين عابدين ان الاسعار لم يطرأ عليها اي ارتفاع لغاية اللحظة، مشيرا الى انها ذات جودة عالية.

وقال مواطنون، ان الحركة التجارية داخل الاسواق والمولات التجارية نشطة مع الالتزام بالتباعد وشروط وتعليمات واجراءات وزارة الصحة خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدين ان السلع متوفرة وبكميات كبيرة وبمتناول الجميع.

وبينوا ان بقية المحلات التجارية تمارس نشاطاتها التجارية خاصة محال مواد الكهرباء و البناء، مؤكدين ان الحياة الطبيعية بدأت تعود بالتدريج الى مدينة العقبة، التي اثبتت قدرتها على ادارة وانجاح الازمة بكل تفاصيلها دون اي مشاكل او عوائق بفضل تعاون المواطنين ما انعكس على تجربة العقبة الخاصة.

وقال المواطن محمد المراعية، ان المحلات التجارية تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، لاسيما المولات التجارية بالتزامن مع احتياجات شهر رمضان المبارك، والذي زاد اقبال المواطنين من شراء الحاجات الاساسية والتموينية .