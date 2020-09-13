العقبة: حريق في مركز بيع الكتب بـ”مديرية التربية” ولا إصابات

أحمد الرواشدة

العقبة- تمكنت كوادر الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في مركز بيع الكتب بمديرية تربية العقبة.

وقال محافظ العقبة، محمد الرفايعة، الذي تواجد في مكان الحريق ان حريقاً اندلع في مركز بيع الكتب بمديرية تربية العقبة وتم السيطرة عليه من قبل كوادر الدفاع المدني مؤكدا ان الجهات المعنية شكلت لجنة تحقيق للوقوف على اسباب الحريق.

من جانبها، أكدت مديرة تربية العقبة، د. رابعة العيدي، إن الحريق اندلع الساعه الثانية عشرة ظهرا أثناء القيام بعملية بيع الكتب للمراجعين، مؤكدة أن أضرارا مادية بسيطة لحقت بمركز توزيع الكتب وأن لجنة من الجهات الأمنية والمعنية باشرت بمتابعة تداعيات اسباب الحريق، مشيرة انه لم يكن هناك اي اضرار بشرية حيث تم افراغ المديرية من الموظفين والمراجعين لهذا اليوم لحين انتهاء عمليات التنظيف واعادة ترتيب كافة الامور .

الى ذلك قال مدير دفاع مدني العقبة المقدم المهندس محمد المجالي ان فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وحالت دون انتشاره داخل المديرية بوقت قياسي من خلال التعامل السريع والمهني مع مركز بيع الكتب مشيرا ان الامور تحت السيطرة بعد انتهاء عمليات الاطفاء والتبريد للنيران .