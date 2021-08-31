العقبة: خطة سياحية متكاملة لجذب السياحة الداخلية والخارجية

العقبة- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الثلاثاء، خطة سياحية متكاملة لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، تتضمن فعاليات كرنفال العقبة وتخفيضات على الأسعار، تزامنا مع خطة الحكومة برفع جميع أشكال الحظر الجزئي والكلي، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقال رئيس مجلس المفوضين في السلطة، المهندس نايف بخيت، إن الخطة السياحية تتضمن فعاليات جاذبة للسياحة في مدينة العقبة ووادي رم، مشيرا إلى أنه تمت المباشرة في بعض الفعاليات، وستكون الفعالية الرئيسية يوم السادس عشر من شهر أيلول المقبل.

ولفت إلى أن تخفيضات الأسعار ستشمل المنشآت السياحية، خاصة من قبل الفنادق التي ستقدم عروضا مميزة.

وأضاف بخيت أن موسم التخفيضات سيكون وفق أجندة زاخرة في العقبة ووادي رم وعروض مميزة تناسب جميع المواطنين الراغبين في زيارة مدينة العقبة والمناطق السياحية والأثرية التابعة لها، لافتا إلى أن الفعاليات الرئيسة ستنطلق بمشاركة أصحاب المنشآت السياحية والتجارية بهدف استقطاب السياحة وفق ظروف ومعايير صحية عالية. -(بترا)