العقبة.. رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

احمد الرواشدة

العقبة – اعلن رئيس فريق الطوارئ مدير الأشغال العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عصام جرادات حالة رفع حالة الجاهزية والاستعداد في العقبة اليوم بناءً على النشرات والتوقعات الجوية للحالة الجوية السائدة بدخول منخفض جوي على المملكة وحالة من عدم الاستقرار واحتمال هطول امطار الخير في العقبة.

وأضاف نظرا للحالة الجوية واحتمالية تشكل السيول ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول حفاظاً على سلامة المواطنين خلال الحالة الجوية.

وأكد جرادات أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية حسب خطة الطوارئ في العقبة.

وفي حال اي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال على غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي ٠٣٢٠٣١١٢٢ وعلى مدار الساعة.