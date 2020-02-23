العقبة: رفع حالة التأهب البحرية في مواجهة كورونا

أحمد الرواشدة

العقبة – رفعت الكوادر البحرية والمينائية من مستوى تأهبها لمواجهة فايروس كارونا والذي بدأ ينتشر في العديد من الدول المحيطة.

مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان قال، إن الهيئة البحرية زادت من مستوى التأهب الكامل لكافة طواقمها وكوادرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للكشف الحسي على جميع البواخر التي تدخل المياه الاقليمية الاردنية خاصة بعد انتشار فايروس كورونا في العديد من الدول المحيطة للمملكة.

وأوعز السلمان خلال زيارة تفقدية له صباح اليوم على احدى البواخر السياحية يرافقه مدير صحة العقبة الى الكوادر العاملة على تفتيش البواخر بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لا سيما السلامة العامة والصحة عند التدقيق على العاملين والسياح من مختلف الجنسيات.

واشار السلمان في تصريح لـ”لغد” أن كل سفينة أو باخرة تدخل المياه الاقليمية الأردنية تقوم كوادر الهيئة بالكشف الحسي عليها والتدقيق بشكل أعمق على السيرة المرضية وفحص كامل الطاقم طبيا بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا بأنه وعند الاشتباه بأي اصابة غير طبيعية فان السفينة تمنع من الاصطفاف على أرصفة الموانئ وتبقى بالمياه الاقليمية لحين التأكد من الاصابة أيا كانت.

واشار السلمان ان هناك اجراءات احترازية تقوم بها الهيئة لجميع السفن القادمة لموانئ العقبة خاصة بعد انتشار فايروس كورونا.

واكد السلمان ان كابتن الباخرة او السفينة وحسب الاتفاقيات الدولية ملزم بتقديم اقرار صحي لكافة طاقمة وشهادات خلو من الأمراض، مبينا انه وخلال 48 ساعة القادمة لا توجد أي باخرة قادمة من الصين لموانئ العقبة، ولم تسجل أي حالة مرضية خلال الفترة الماضية.