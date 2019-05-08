العقبة.. سقوط عمود كهرباء على مركبة – فيديو

احمد الرواشدة

العقبة – سقط مساء اليوم احدى اعمدة الانارة الكهربائية بطول 8 متر في شارع سياحي مزدحم بالمارة والسيارات دون وقوع اصابات بشرية حسب شهود عيان.

وبين شهود العيان ان العامود الكهربائي سقط على احدى المركبات مسببا اضرار مادية دون وجود اشخاص بالمركبة، مؤكدين ان سقط قبل هذا العامود اثنين اخرين في مناطق مختلفة بالوسط التجاري والسياحي دون وقوع اصابات.



من جهته قال محافظ العقبة صالح النصرات انه أثناء متابعة كاميرات شارع السعاده مقابل شركة اتصالات تم مشاهدة عامود اناره سقط على احد المركبات المصطفه في الموقع دون وقوع اصابات ، مشيرا ان كوادر خدمات المدينة التابع لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة عملت على رفع العامود .

من جانبه قال مدير اشغال سلطة العقبة المهندس عصام جرادات ان وجود اللوحات الإعلانية وقدم الأعمدة مع اشتداد الهواء سبب ما يحدث، مؤكدا انه تم تكليف مقاول لاستبدال الأعمدة القديمة بأعمدة جديدة لنفس المنطقة.