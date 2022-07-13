العقبة: سياحة “عطلة العيد” دون التوقعات

احمد الرواشدة

العقبة – وصف عاملون في منشآت سياحية واصحاب محال تجارية في العقبة حركة السياحة والتسوق خلال عطلة عيد الاضحى الأخير بـ”الضعيفة”، والتي وصلت الى حد الركود في بعض القطاعات.

وقال عدد من تجار العقبة إن غالبية المحال بالمدينة عانت من ضعف الإقبال خلال أيام عيد الأضحى، موضحين ان العطلة الطويلة لم تحرك القطاعات المختلفة، وتحديدا قطاع النقل والقطاع التجاري، فيما بقي النشاط دون التوقعات باستثناء القطاع الفندقي الذي سجل نسبة حجوزات لم تصل في احسن حالاتها الى 80 % خاصة في تصنيفات فنادق 5 نجوم.

وارجع تجار وعاملون في مختلف القطاعات تراجع زوار العقبة الى انشغال الأسر الأردنية بامتحانات الثانوية العامة، اضافة الى ارتفاع درجات الحرارة، الى جانب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن مقابل ما تشهده الأسعار من ارتفاع بشكل عام.

وقال التاجر محمد الكباريتي إن الحركة الاقتصادية في المدينة شهدت ركودا خلال عيد الاضحى على عكس عيد الفطر الماضي، مؤكداً أن الحركة اقتصرت على المطاعم والفنادق والمقاهي بنسب متفاوتة دون استفادة باقي القطاعات الاخرى من تواجد الزوار والسياح بالمدينة.

واوضح ان الحركة التجارية والسياحية كانت تنشط بعد مغيب الشمس عندما تبدأ الاجواء بالاستقرار، في الوقت الذي شهدت فيه المدينة السياحية خلال ساعات النهار ركوداً كبيرا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقضاء الزوار يومهم في الفنادق او الشقق المفروشة.

وبين التاجر همام احمد ان الحركة التجارية والسياحية في العقبة سجلت ادنى معدلات لها منذ عدة أعوام، مرجعاً ذلك الى الوضع المادي الصعب الذي يواجهه المواطن وحالة الاستنزاف المالي الذي باتت تعاني منه معظم الاسر نتيجة ارتفاع الاسعار الذي طال معظم السلع الاساسية.

ويشير المواطن علاء المحاسنة الى ان الظروف الاقتصادية وكثرة الالتزامات المالية دفعته كغيره من المواطنين الى التقشف والتقنين، سيما مع محدودية الدخل، في اشارة منه الى اهتمام المواطن بتأمين الحاجات الاساسية بعيدا عن الترف الاستهلاكي.

وتقول مديرة العلاقات العامة في احد فنادق 5 نجوم ليالي النشاشيبي، إن فنادق العقبة سجلت نسبة حجوزات وصلت بحدها الأعلى الى 80 %، وهي في أفضل حالاتها، مؤكدة أن أول يوم بالعيد، لم ترق نسبة الحجوزات الى أكثر من 50 %، بسبب انشغال المواطنين بالاضاحي والزيارات العائلية، فيما ارتفعت نسبة الحجوزات تدريجيا بعد ثاني ايام العيد.