العقبة: شاب يجمع 10 آلاف عقب سيجارة رماها مرتادو الشاطىء الجنوبي

أحمد الرواشدة

العقبة – نفذ الشاب كرم زريقات يوم أمس، مبادرة ذاتية لتنظيف الشاطىء الجنوبي من أعقاب السجائر.

وبدء المهندس زريقات بتنظيف الشاطئ الجنوبي منذ ساعات الصباح يوم أمس السبت، واستمر بجمع أعقاب السجائر حتى الظهر وتحت اشعة الشمس؛ ليجمع أكثر من 10 آلاف عقب سيجارة كان مرتادوا الشاطئ والزوار يرمونها غير مدركين بخطورتها عند نزولها في اعماق البحر وتأثيرها الكبير على البيئة البحرية والثروة السمكية.

وبين زريقات انه جمع اعقاب السجائر لوحده دون مساعدة اي شخص من خلال مبادة ذاتيه تنبه لها عند زيارة مرات سابقة للشاطئ ومشاهدته للزوار وهم يرمون اعقاب السائر على الشاطئ وفي البحر.واكد زريقات انه على استعداد بعمل وتنفيذ حملات تطوعية مجتمعية بمشاركة المجتمع المحلي والهيئات البيئة وطلبة المؤسسات التعلمية لتنظيف جميع شواطئ العقبة من كافة المخلفات والعشوائيات خاصة اعقاب السجائر.

بذكر ان المصطافون والزوار عادة ما يطفؤن السيجارة سواء بالرمي على الرمل والقائها في البحر وهي عادة سيئة في ظل عدم وجود مطافئ خاصة للسجائر على الشاطئ، حيث لا يعتبر البعض أعقاب السجائر كنفايات.

وحسب دراسات عالمية قامت بها المنظمات البيئية والصحية فأن هناك أعقاب 5.6 تريليون سيجارة تصنع حول العالم كل عام ثلثاها يلقى كنفايات بشكل غير مسؤول، أي حوالي 4 تريليون عقب سيجارة وهي كافية لملء 2.5 مليون مسبح أولومبي بأعقاب السجائر، وتصنع هذه الفلاتر من مادة “أسيتات السليولوز”، وتتطلب هذه المادة أكثر من عشر سنوات من الزمن للتحلل، ويرمي المدخنون هذه النفايات مباشرة في البحر، أو تصل إلى الشواطئ من المكبات ومصارف المياه المنتشرة ونتيجة العواصف والتيارات، ويقدر بأن هذه النفايات تتفتت إلى ميكروبلاستيك، والذي قدر حاليا أنه يتواجد في معظم الكائنات الحية البرية وقد وجد بالفعل في 70 بالمئة من الطيور المائية، وفي 30 بالمئة من السلاحف البحرية.