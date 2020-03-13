احمد الرواشدة

العقبة – في مشهد لم يعتاده سكان وزوار العقبة منذ اكثر من ٣٠ عاما بدأت شواطىء العقبة اليوم والتي كانت تكتظ بالآلاف الزوار خالية تماما من مرتاديها بفعل حالة عدم الاستقرار الجوي نتيجة ارتفاع منسوب الموج والرياح العاتية.

وتوقفت الحركة الملاحية البحرية في خليج العقبة حسب حسب مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد السلمان الذي اكد ان الملاحة البحرية متوقفة في ميناء العقبة لحين انتهاء تأثير تداعيات المنخفض الجوي الذي تتعرض له المملكة، مبينا ان غرفة العمليات في الهيئة تعمل على مدار الساعة لمعالجة اي طاريء قد يحدث لا سمح الله.

وأضاف سلمان انه تم اخراج بعض السفن الراسية في الميناء واخلاء بعض الارصفة الحساسة مثل رصيفي النفط والغاز ومنع القوارب والسفن من الابحار في مياه خليج العقبة حفاظا على السلامة العامة.

من جهته دعا محافظ العقبة غسان الكايد المواطنون الى الابتعاد عن الشواطىء حفاظا على سلامتهم بعد ان ارتفع منسوب الموج بالإضافة الى الحذر من سقوط بعض الاشجار على الشاطىء نتيجة سرعة الرياح .

واشار الكايد ان مدينة العقبة تعرضت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة لرياح شديدة وامطار غزيرة ادت الى اضرار مادية على الشواطيء والشوارع الداخلية لافتا الى ان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاشغال العامة والصحة والتربية والتعليم على أهبة الاستعداد للتعامل مع اي طاري .

وبين الكايد ان الجهات المختصة ومن خلال غرفة العمليات تواصل متابعتها للحالة الجوية واتخاذ أقصى الاجراءات الاحتياطية للحيلولة دون وقوع أي حادث حفاظا على الأرواح والممتلكات، مؤكداً ان فريقا من الجهات ذات العلاقة قام بتفقد محطة الركاب وجاهزية الارصفة المينائية والكوادر والاليات والسفن الراسية والتأكد من معايير السلامة العامة وضرورة اتخاذ أي اجراء للحفاظ على السلامة العامة في حال أي طارئ.

وادت الرياح التي شهدتها مدينة العقبة الى اقتلاع عدد من الاشجار في داخل المدينة عملت على اغلاق الشوارع واحداث اضرار مادية في المباني والممتلكات دون تسجيل اية اصابة بشري.

وتعاملت كوادر وفرق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الساعات الماضية مع ٢٤ حالة سقوط من أشجار واعمودة حسب مفوض المدينة في سلطة المنطقة الخاصة المهندس عبد الله ياسين.

وقال ياسين ان السلطة من خلال فرقها المنتشرة في الميدان اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ومعالجة جميع الملاحظات التي وصلت غرفة العمليات وازالة كافة العوائق سواء على الشاطئ الاوسط او شوارع المدنية نتيجة سقوط الاشجار بفعل الرياح العاتية والتي تؤثر على المنطقة نتيجة حالة عدم الاستقرار.

ويقول المواطنون والزوار ان اجواء مدينة العقبة خاصة ارتفاع الموج لم تشهده المدينة السياحية الهادئة منذ اكثر من 30 سنة والتي ادت الى اغلاق كافة المقاهي على الشاطىء الاوسط وعملت على احداث اضرار مادية في بعض الممتلكات والغت الجلسات الهادية.

وكانت مدينة العقبة قد شهدت في ساعة متأخرة من مساء امس تساقطا غزيرا الأمطار مصحوبا بالبرد والرعد عملت على تجمع مياه الامطار في الشوارع دون التأثير على حركة السير واعاقة الحياة في المدينة السياحية.

وتواصل الفرق المختصة أعمالها الميدانية بالتنسيق مع غرف العمليات بإشراف مباشر من محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت وكافة الجهات المعنية.

وقال الكايد ان الحالة الجوية وعدم الاستقرار ادى الى وقف الحركة الملاحية في خليج العقبة بالإضافة الى اخلاء كافة الزوار والمواطنون من على شواطىء المدينة حفاظاً على سلامتهم.

واستيقظ سكان العقبة على اصوات الرياح العاتية والتي ادت الى اقتلاع عدة أشجار في شوارع وشواطىء العقبة، وهي اشجار زينة شوارع ضخمة معمرة في أكثر من مكان دون أي اصابة بالارواح.

بدوره قام رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت بجولة تفقدية شملت جميع المرافق المينائية والبحرية ومحطة الركاب اطلع خلالها على جاهزية الارصفة والكوادر العاملة والاليات والسفن الراسية على الارصفة داعيا القائمين على تلك المرافق ضرورة اتخاذ اجراءات سليمة للحفاظ على السلامة العامة.