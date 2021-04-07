العقبة: ضبط قطع مرجان معدة للتهريب

احمد الرواشدة

العقبة – ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في جمرك العقبة مجموعة كبيرة من قطع المرجان التي تم الاعتداء عليها ومحاولة تهريبها بصورة غير شرعية من خلال أحد المنافذ الجمركية في مدينة العقبة.

ووفق مدير جمرك العقبة عقيد جمارك سامر قباعة فأن هذه الضبطية تأتي ضمن دور الدائرة في المحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة وما يعج به من ثروة مرجانية فريدة من نوعها جعلت منه مقصدا رئيسيا لرواد رياضة الغوص حول العالم.

وأضاف قباعة أن الدائرة لن تألوا جهدا في الحفاظ على هذه الثروة البحرية من خلال مكافحة تهريب القطع المرجانية عبر كافة كوادرها الجمركية العاملة بالمنافذ البحرية والجوية والبرية خاصة وأن تلك الضبطية ليست الأولى التي تم ضبطها بل تضاف إلى سجل إنجاز موظفي جمرك العقبة خلال الشهور الماضية.