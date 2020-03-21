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العقبة: ضبط 21 شخصا خرقوا حظر التجول وتحويلهم إلى المدعي العام (صور)

منذ 33 دقيقة

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أحمد الرواشدة

العقبة- خلت شوارع العقبة من المواطنون الذين التزموا في بيوتهم تطبيقا لأمر الدفاع رقم 2 والقاضي بمنع تجول المواطنين حفاظا على سلامتهم والصحة العامة، في الوقت التي اعتقلت فيه اللجنة الامنية 21 شخصا خرقوا حظر التجول.

وبين مصدر أمني أن اللجنة الامنية التي تضم الأمن العام والدرك والجيش العربي تقوم بواجبها بتطبيق امر الدفاع رقم 2، مؤكدا أن اللجنة قامت بتحويل الاشخاص الى المدعي العام لاجراء المقتضى القانوني.

وأهابت اللجنة الامنية المواطنون بالتزام في بيتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعدم تعرضهم للمسالة القانونية والتوقيف والاعتقال.

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