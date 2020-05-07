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العقبة: ضبط 5 سائقين على مدخل المزفر ووضعهم بالحجر المنزلي لـ17 يوما

منذ 4 ساعات

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احمد الرواشدة

العقبة – قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعه إنه بناء على المعلومات التي وردت من مركز إداره الأزمات عن وجود 245 سائق شحن دخلوا إلى الأردن من منفذ معبر العمري ولم يتم اخذ مسحات لهم عند دخولهم حدود الأردن تم ضبط 5 من السائقين على مدخل المزفر وتم أخذ مسحات لهم بالإضافة إلى أنهم بالحجر المنزلي لمده 17 يوما.
وبين المعايعه في كتاب أرسله الى محافظ العقبة أنه يجب تشديد الرقابة على معابر مدينة العقبة إلى ضمان عدم دخول أي من سائقي الشاحنات المدرجة أسماؤهم بالقائمه التي وصلت إلى مديرية الشؤون الصحية إلا بعد التاكد من أخذ مسح لهم وظهورها إلى جانب التاكيد عليهم بالحجر المنزلي لمده 17 يوما مع شهاده تثبت أنه خالي من فيروس كورونا.

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