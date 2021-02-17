العقبة: ضبط 5 مصابين بكورونا خالفوا الحجر المنزلي

العقبة– بلغ عدد المصابين المحجورين تحت العزل المنزلي في محافظة العقبة، 330 مصابا، فيما تم ضبط خمسة مخالفين حيث اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية والادارية، وفق محافظ العقبة محمد الرفايعة.

وقال الرفايعة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، انه تم تشكيل لجان مختصة في مركز المحافظة والوحدات الادارية، بمشاركة مندوبين عن الصحة والاجهزة الأمنية برئاسة الحكام الاداريين، مهمتها الكشف العشوائي على المحجورين منزليا بشكل يومي.

وأضاف انه سيتم تحويل أي شخص مصاب وغير ملتزم بالعزل المنزلي، الى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر على نفقته الخاصة، مؤكدا انه سيتم احالته بعد انتهاء فترة الحجر الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه، ثم يحال بعدها للحاكم الاداري لاتخاذ الاجراء الاداري اللازم بحقه، لافتا الى انه سيتم نشر اسماء المخالفين للعزل المنزلي الذين تم ضبطهم في وسائل الاعلام المختلفة.

وبين ان لجان الرقابة والتفتيش تقوم بتحرير مخالفات بحق المنشآت والأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتنفذ جولات تفتيشية مفاجئة ويومية على الاسواق العامة والمولات والمرافق العامة واماكن التنزه للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.

واشار الى انه تم ضبط واغلاق خمسة مقاهي تقدم الأرجيلة في المحافظة، خلافا لأوامر الدفاع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق أصحابها، منوها الى ان الجهات المعنية تولي اهمية قصوى بزيادة الرقابة على المقاهي كونها تشكل خطورة كبيرة في نشر الفيروس بين مرتاديها.

واكد الرفايعة ان الاجهزة الأمنية تعمل على الرصد المسبق لمواقع اقامة الحفلات او المناسبات العامة او التجمعات وتقوم باتخاذ الاجراءات القانونية في حال زيادة اعداد المشاركين فيها عن 20 شخصا، وتأكيد تطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا المواطنين الى ضرورة التسجيل على المنصة الخاصة بتلقي المطعوم الخاص بفيروس كورونا بهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.-(بترا)