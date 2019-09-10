العقبة: عشريني ينهي حياته مع طفلته بإلقائها معه من فوق فندق

طلال غنيمات

عمان- أقدم شخص يبلغ من العمر 25 عاما على الانتحار، اليوم الثلاثاء، بإلقاء نفسه من فوق أحد فنادق محافظة العقبة، وتسبب بمقتل طفلته البالغة من العمر عامين عندما أسقطها معه.

وقال مصدر أمني لـ”الغد”، إن الدفاع المدني قام بإخلاء الجثتين إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وتم تحويلهما إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة اليوم حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة، حيث جرى إسعافهما وما لبثا أن فارقا الحياة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات أشارت إلى قيام ذلك الشخص المتوفي بإلقاء طفلته ومن ثم ألقى بنفسه إثر خلافات عائلية، وما زال التحقيق جار في الحادثة.