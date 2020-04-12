العقبة: فرق التقصي الوبائي تواصل أخذ عينات عشوائية من الأحياء السكنية

احمد الرواشدة

العقبة- واصلت فرق التقصي الوبائي الطبي رصدها لعدد من سكان احياء مدينة العقبة لليوم الثاني والتأكد من خلو المدينة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير صحة محافظة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة انه لليوم الثاني على التوالي تعمل فرق التابعة لمديرية صحة العقبة باخذ عينات عشوائية لعشرة احياء سكنية في مدينة العقبة واطرافها لواء القويرة وقضاء وادي عربة ، مؤكدا ان جميع العينات التي تم فحصها خلت من وجود فايروس كورونا والحمد لله.

وبين المعايعة ان المدبرية شكلت منذ الامس ٢٠ فريق استقصاء وبائي

لتغطية كافة المناطق التابعه لمحافظة العقبه داخل القصبه والويتها، مبينا ان الهدف من الفرق الاستقصائية الوبائية جمع اكثر من ٥٠٠ عينة عشوائية.

واشار المعايعة انه سيتم التركيز على عدة نقاط هامة منها النقاط الجمركية والمعابر ومنطقة الحجر والمستشفيات والمراكز الصحيه والمؤسسات.

وقال مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصاظية الخاصة المهندس عبد الله ياسين ان السلطة عملت على توفير وسائل نقل للفرق الاستقصائية الوبائية كمساهمة منها في دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة.