العقبة: قوارب سياحية تقل مئات الزوار يوميا بلا وسائل سلامة عامة

أحمد الرواشدة

العقبة – جدد مواطنون وزوار مطالبهم بتشديد الرقابة على القوارب الزجاجية والسريعة والتي تجوب مياه الخليج، وتقل على متنها مئات الزوار والسياح يوميا في رحلات بحرية لمشاهدة الاحياء البحرية والقطع الحديدية، التي اغرقت خلال السنتين الماضيتين في جوف بحر العقبة، دون ان يتوفر في الكثير منها وسائل السلامة العامة.

وتجيء هذه المطالبات، بعد تكرر حالات غرق القوارب الزجاجية والسريعة، والتي كان آخرها في شهر نيسان (ابريل) الماضي، عندما انقلب قارب زجاجي للتنزة وعلى متنه عائلة مكونة من 10 أفراد، لكن قطع الهيئة البحرية تمكنت من انقاذهم.

وتفتقر الكثير من القوارب الزجاجية التي يتجاوز عددها اكثر من 100 قارب، مخصصة لرحالات النزهة، الى وسائل السلامة العامة، مثل سترة النجاة وجهاز استغاثة وطفاية للحريق.

وهو ما يؤكده المواطن علي ابو كريك، والذي يقول ان القوارب ما تزال لا تلتزم بشروط السلامة العامة، رغم حالة الانقلاب الاخيرة لقارب زجاجي.

واوضح ابو كريك ان الكثير من الزوار يغادرون القارب فور علمهم بخلوه من وسائل السلامة العامة، وهو ما يدفع الى تراجع سياحة القوارب الى عمق البحر.

وقال المواطن جمال بركات، ان بعض القوارب الزجاجية لا تلتزم بالتعليمات الصادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والهيئة البحرية الاردنية والجهات ذات العلاقة، مؤكداً ان موضوع السلامة العامة للقوارب الزجاجية امر مهم، والذي يجب العمل عليه سريعاً، مشيراً ان الى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي يجب ان يكون في احسن المستويات خاصة ان الاستثمارات السياحية في العقبة تتنامى وبقوة كبيرة.

ويشير الى ان القوارب الزجاجية يجب ان تتقيد بوضع لوحة معلومات للقارب للسائق وبزيه الموحد، واماكن خاصة للاصطفاف بعيداً عن مواقع السباحة.

واشار الزائر ماهر الخوري، ان بعض القوارب الزجاجية والسريعة تتعطل في البحر، مما يصيب ركابها من الزوار والسياح بحالة من الخوف والهلع، مؤكداً انه يجب عمل صيانة دورية لهذه القوارب وانتقاء العاملين عليها، بعد حصوله على شهادة حسن السيرة والسلوك، كون ان قيادة هذه القوارب في البحر خطيرة جداً.

ودعت المواطنة زهرة الرواشدة الى ضرورة تقيد القوارب بممرات سياحية خاصة للقوارب داخل البحر، مؤكدة ان بعض القوارب لا تلتزم بمسار محدد وتجوب البحر بالقرب من المناطق الحيوية والمهمة، بالاضافة الى قربها من بواخر عملاقة وتتعدى على مناطق سباحة المواطنين.

من جهتهم يقول اصحاب القوارب الزجاجية، ان سائق القارب مؤهل ليتعامل مع اي طارئ، مؤكدين ان الجولات السياحية البحرية في خليج العقبة محدودة ومراقبة من قبل القوة البحرية الاردنية واشراف الهيئة البحرية الاردنية.

واشار احد سائقي القوارب ( فضل عدم ذكر اسمه )، ان قطاع القوارب الزجاجية متواضع جداً، مشيراً إلى ان الرحلات البحرية للزوار والسياح في العقبة على متن القوارب الزجاجية سريعة جداً ولم يسجل ان تعرض اي قارب زجاجي لخطر الغرق، مؤكداً انه في حالات الظروف الجوية يتم منع القوارب والقطع البحرية من مغادرة الشاطئ ويحجز عليها.

وبين أن القوارب السريعة تعتدي على الأماكن المخصصة للقوارب الزجاجية، رغم أن الجهات المختصة منحتهم ترخيص الاصطفاف على الشاطئ لتحميل الزوار والمتنزهين، مشيرين إلى أن جمعية اصحاب القوارب وأصحاب القوارب الزجاجية خاطبت الجهات ذات العلاقة أكثر من مرة، بضرورة إبعاد القوارب السريعة من منطقة الشاطئ الأوسط لكن دون أي جدوى.

ويبلغ عدد القوارب الزجاجية المسجلة في جمعية العقبة البحرية للقوارب الزجاجية 95 قارباً، فيما يبلغ عدد القوارب السريعة 20 قارباً مسجلة رسمياً باسم شركتين في العقبة.

من جهته قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية الكابتن بلال خلفات، إن عمل القوارب الزجاجية محدود جداً ولا يتعدى اكثر من 2 كم لا يسمح لها بتجاوزها، مشيراً ان الهيئة البحرية تقوم باستمرار بجولات تفتيشية على القوارب الزجاجية والسريعة للتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها لشروط السلامة العامة، والتقيد بتعليمات الهيئة ومتطلبات الترخيص.

واشار خلفات، ان القوة البحرية الملكية وبرج المراقبة تقومان بمراقبة مسار القوارب الزجاجية وتمنع اي قارب يتعدى الخطوط السياحية المرسومة له، مؤكداً ضرورة ان يتوفر في القوارب بشكل عام سترة للنجاة وطفاية حريق وهو ما تركز عليه الهيئة عند ترخيصها تلك القوارب وتعتبرهما شرطا مجبرا.