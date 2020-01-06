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العقبة: قوة أمنية تضبط مطلوبا مُسلحا بعد مقاومة شديدة (صور)

منذ 43 دقيقة

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت اليوم حول مكان تواجد شخص مطلوب ومسلح وبحقه 7 طلبات أمنية ومتوار عن الأنظار منذ فترة طويلة، في محافظة العقبة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور تحرك قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات للمكان لمداهمة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه، إلا أنه وفور مشاهدة القوة بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاههم من سلاح أوتوماتيكي بحوزته، حيث تم التعامل معه وإجباره على تسليم نفسه بعد محاصرته، وضبط بحوزته السلاح الناري وكمية من الذخيرة، إضافة إلى كمية من المواد المخدرة، كما وجرى ضبط مركبتين مسروقتين وبوشرت التحقيقات.

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